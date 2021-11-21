Ожидаются изменения в автопарковках Rīgas satiksme

Он отметил, что в настоящее время проводится оценка ситуации. К середине следующего года должно быть ясно, как и когда это произойдет.

Кирсис добавил, что передача парковок Департаменту дорожного движения облегчит уход за улицами. Например, в зимний сезон Rīgas satiksme отвечает за уборку снега на стоянках, а за уборку улиц - департамент.

Как выяснило агентство LETA в Rīgas satiksme, предприятие обслуживает 6025 платных парковочных мест.

Из них 754 места находятся в тарифной зоне A, 2896 - в тарифной зоне B, 1720 - в тарифной зоне C, 334 - в D и 321 - в R.

В тарифной зоне А стоимость парковки составляет 2,50 евро за первый час, 3 евро за каждый последующий час, минимальная плата - 0,60 евро.

В тарифной зоне B плата за первый час установлена ​​в размере 2 евро, за каждый последующий час - 2,50 евро, минимальная плата - 0,50 евро.

В тарифной зоне C плата за первый час - 1,50 евро, за каждый последующий час - 2 евро, минимальная плата - 0,40 евро.

В тарифной зоне D автоводители должны платить 1 евро за первый час, 1,50 евро за каждый последующий, а минимальная плата составляет 0,30 евро.