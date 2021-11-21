Ожидаются изменения в автопарковках Rīgas satiksme
Платные автостоянки Rīgas satiksme планируется передать Департаменту дорожного движения Рижской думы, сообщил заместитель председателя думы Вилнис Кирсис, отвечающий за транспортную инфраструктуру.
Платные автостоянки Rīgas satiksme планируется передать Департаменту дорожного движения Рижской думы, сообщил заместитель председателя думы Вилнис Кирсис, отвечающий за транспортную инфраструктуру.
Он отметил, что в настоящее время проводится оценка ситуации. К середине следующего года должно быть ясно, как и когда это произойдет.
Кирсис добавил, что передача парковок Департаменту дорожного движения облегчит уход за улицами. Например, в зимний сезон Rīgas satiksme отвечает за уборку снега на стоянках, а за уборку улиц - департамент.
Как выяснило агентство LETA в Rīgas satiksme, предприятие обслуживает 6025 платных парковочных мест.
Из них 754 места находятся в тарифной зоне A, 2896 - в тарифной зоне B, 1720 - в тарифной зоне C, 334 - в D и 321 - в R.
В тарифной зоне А стоимость парковки составляет 2,50 евро за первый час, 3 евро за каждый последующий час, минимальная плата - 0,60 евро.
В тарифной зоне B плата за первый час установлена в размере 2 евро, за каждый последующий час - 2,50 евро, минимальная плата - 0,50 евро.
В тарифной зоне C плата за первый час - 1,50 евро, за каждый последующий час - 2 евро, минимальная плата - 0,40 евро.
В тарифной зоне D автоводители должны платить 1 евро за первый час, 1,50 евро за каждый последующий, а минимальная плата составляет 0,30 евро.
В самой дорогой тарифной зоне R в Старой Риге необходимо платить 5 евро за первый час стоянки, 8 евро за каждый последующий, а минимальная плата установлена в размере 1,30 евро.