Госполиция оштрафовала лидера партии "Латвия на первом месте" Шлесерса

Полиция выявила несколько нарушений правил эпидемиологической безопасности и общественного порядка на пикете, состоявшемся в Риге 18 сентября. Тогда более 1000 человек собрались на набережной 11 Ноября на мероприятии за добровольную вакцинацию.

После пикета на набережной люди отправились к памятнику Свободы, и там собралось до 500 человек, но вскоре участники акции постепенно стали расходиться.

В связи с этой акцией один человек, которого полиция не назвала, был оштрафован на 175 и 500 евро, подтвердили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Госполиции.

В связи с упомянутым протестом также возбуждено два дела об административных правонарушениях, по которым на данный момент не принято решений, сообщили в полиции.

2 октября более 500 человек по инициативе Шлесерса собрались у памятника Свободы в знак протеста против вакцинации. Как сообщала Госполиция, на акции вновь были нарушены правила эпидемиологической безопасности, а также требования закона "О митингах, шествиях и пикетах".

Полиция подтвердила, что по данному делу один человек оштрафован на сумму 1000 евро.