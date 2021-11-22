Сжигать бытовой мусор - запрещено! Штраф до 1000 евро

Когда горит пластмасса или другие материалы, полученные из нефти, в воздух попадает большое количество углекислого газа, твердых частиц, оксидов серы и азота, а также множество токсинов, в том числе канцерогенных веществ, которые способствуют загрязнению воздуха.

Оксиды серы и азота в атмосфере создают кислоты, которые достигают поверхности земли как кислотные осадки.

На землю и воду попадают нежелательные вещества, которые накапливаются в живых организмах, вызывая цепь неблагоприятных эффектов, например, заболевания у людей и животных или врожденные дефекты; они могут вызывать рак, аллергии, вредить нервной и иммунной системам. Эти очень стабильные соединения могут сохраняться в среде годами или десятки лет, прежде чем разрушатся.

Надо отметить, что запрещается жечь не только изделия из пластмассы и некоторые бытовые отходы, но и обработанную древесину и мебельные отходы.

В случае, если в печи или отопительном котле сжигаются вещи, для этого не предназначенные, котел портится и повышается вероятность пожара. Температура горения изделий из пластмассы, PET-бутылок, пленок намного выше, чем та, на которую рассчитаны приборы отопления, поэтому образуется сажа и происходит неконтролируемое горение.

Утилизацию бытовых отходов контролирует самоуправление, поэтому в случае, если наблюдается незаконная деятельность частного лица, жителей просят сообщать об этом в полицию самоуправления.

За несоблюдение этих правил может быть применен штраф: частному лицу - до 1000 евро, а юридическому - до 2800 евро.