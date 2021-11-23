10 трюков, которые могут превратить маленькую ванную комнату в домашний спа

Интегрируйте позолоченные детали

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Такие мелочи, как позолоченные ручки, смеситель для раковины, рама для зеркала или вешалки для полотенец, мгновенно придадут маленькой комнате желаемую атмосферу роскоши и спа.

Поднос для ванны

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Если в вашей нынешней ванной комнате нет места для ванны, будет сложнее интегрировать "ощущения спа". Простое дополнение, такое как поднос для ванной доступно в разных стилях, цветах и ​​материалах, поэтому адаптировать его к ванной комнате не составит труда.

Магия полок

Полки - лучшие друзья владельца маленького помещения. Особенно, если речь идет об организации пространства в ванной комнате. Установите несколько уровней открытых полок на стены, добавьте пару корзин с полотенцами, красивое мыло, несколько декоративных акцентов, и вуаля!

Поиграйте с растениями

У комнатных растений есть магическая способность сделать любое помещение более приятным и уютным. Ванная комната - не исключение. Обдумайте, как легко интегрировать растения, которые любят влажность и не просят много дневного света.

Не забывайте о свечах

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Свечи в любое помещение несут свет, тепло, уют и помогают уменьшить стресс после долгого рабочего дня. И их никогда не бывает много.

Позаботьтесь о теплом поле

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Ковры не только удобны и теплы для босых ног, но и придают дизайну дополнительную изысканность. Кроме того, в моду входят коврики для ванной, не бойтесь экспериментировать с разными стилями.

Добавьте характер

Произведения искусства делают дизайн гостиной и спальни более динамичным, точно также как и ванной. Это не обязательно должна быть просто функциональная комната, чтобы мыть и чистить зубы. Картина или коллаж из фотографий на стене придаст образу ванной характер и сделает его более полноценным.

Смените дозаторы

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Еще одна мелочь, но которая может изменить вид ванной комнаты!

Сушилка для полотенец

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Вместо (или в дополнение) традиционной вешалки для полотенец деревянные рейки сразу согреют комнату и привнесут уют. Сочетание натуральных материалов и элементов придадут органичный вид.

Инвестируйте в самые роскошные полотенца