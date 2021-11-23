В Болгарии попал в аварию автобус. Минимум 45 человек погибли

Среди погибших есть дети.

Автобус с номерными знаками Северной Македонии попал в ДТП и загорелся. Семь человек с ожогами доставлены в больницу в Софии.

"Как минимум 45 человек погибли в результате аварии, в ходе которой автобус загорелся", - сказал представитель Пожарного департамента МИД Болгарии Николай Николов.

Авария произошла около 2 ночи по местному и латвийскому времени, сказал Николов.