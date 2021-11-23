Вт, 23.11.2021
Как и в любой профессии, медики могут ошибаться. Такие ситуации нужно замечать, оценивать и уменьшать их вероятность в будущем Служба неотложной медицинской помощи
Служба неотложной медицинской помощи

18 декабря станет ясно, когда отменят режим чрезвычайной ситуации

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Министерство здравоохранения допускает, что 18 декабря могут появиться первые признаки того, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и меры безопасности, связанные с распространением Covid-19, могут быть отменены 11 января. Об этом заявил советник министра здравоохранения Каспар Берзиньш на заседании правительства во вторник.

По его словам, примерно 6 декабря будет понятна траектория заболеваемости. Если прирост числа зараженных в это время превысит 10% в неделю, количество госпитализированных может остановиться на отметке около 800. Однако в таком случае 18 декабря ежедневное количество инфицированных будет составлять 1000-1250 человек, стремительно вырастет это число на Рождество, и на Новый год потребуются дополнительные меры безопасности.

Если число инфицированных будет расти медленнее, то и рост на Рождество будет менее выраженным. Поэтому цель состоит в том, чтобы начать рождественский период с 18 декабря с минимально возможного уровня заражения. "18 декабря мы увидим, что будет с мерами безопасности", - добавил Берзиньш.

Как сообщалось, правительство не планирует существенно ослаблять антиковидные меры до 6 декабря.


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