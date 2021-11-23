18 декабря станет ясно, когда отменят режим чрезвычайной ситуации

По его словам, примерно 6 декабря будет понятна траектория заболеваемости. Если прирост числа зараженных в это время превысит 10% в неделю, количество госпитализированных может остановиться на отметке около 800. Однако в таком случае 18 декабря ежедневное количество инфицированных будет составлять 1000-1250 человек, стремительно вырастет это число на Рождество, и на Новый год потребуются дополнительные меры безопасности.