Эпидемиолог: вакцинированные часто ведут себя самоуверенно

"На самом деле в Европе с самого начала политики очень неправильно подавали информацию о вакцинах и вакцинации. Можно сказать, пытались "продать" ее как стиральный порошок - вакцинируйтесь, и все будет хорошо!" - считает эпидемиолог. Он указывает, что в борьбе с пандемией необходимо несколько слоев мер безопасности:

"вакцинация серьезно снижает риск госпитализации, риск инфицирования, но так и так надо носить маску".

Вакцинированный человек, вдыхая частицы вируса Covid-19, рано или поздно может достичь критического рубежа, на котором вирус станет размножаться и приведет к заболеванию. Поэтому маски надо продолжать носить, а дистанцию - соблюдать.

Троянский указывает, что лишь малая часть медицинских манипуляций, лекарств и вакцин имеют стопроцентную гарантию. "Вакцины, которые доступны в Латвии, обеспечивают очень высокую защиту от тяжелой болезни. Это 90-95%", - сообщает специалист. Он не отрицает, что у небольшого числа вакцинированных может не образоваться защита:

"Я бы сказал, что глупо не вакцинироваться потому, что вы можете попасть в эти 5%, у которых прививка не работает.