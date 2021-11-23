Посол: Россия выступает за развитие взаимовыгодного сотрудничества с Латвией

В опубликованном на сайте посольства России в Латвии приветствии посла говорится, что одним из основных приоритетов работы посольства "останется поддержка российских соотечественников и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Латвии".

Как сообщалось, сегодня президент Эгил Левитс на торжественной церемонии аккредитовал чрезвычайного и полномочного посла России в Латвии Ванина.

В сентябре президент России Владимир Путин назначил Ванина новым послом России в Латвии.

Посол родился 1 августа 1960 года. С 2004 по 2009 год Ванин был послом России в Словении, а с 2012 по 2018 год - послом в Дании. С 2009 по 2012 год Ванин занимал должность генерального директора МИД России.