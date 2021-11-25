Шукшина "под прицелом": Instagram ставит пометки на аккаунтах антиваксеров

Instagram стал помечать аккаунты антиваксеров и сообщать об этом статусе, желающим подписаться на такого пользователя.

Впервые такую метку заметили в профиле актрисы Марии Шукшиной. При попытке подписаться на нее при помощи смартфона, в приложении Instagram всплывает дополнительное окно, в котором спрашивают, уверены ли вы в том, что хотите стать подписчиком Шукшиной.

"Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов и нарушала Нормы сообщества", - говорится в сообщении.

ФОТО: скриншот Instagram/ /shukshina_maria/

Издание Газета.ru подчеркивает, что согласно статистике Центра противодействия ненависти в интернете, к концу 2020 года около 59 млн человек по всему миру хоть раз сталкивались с фейками о вакцинации в социальных сетях.