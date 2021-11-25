Шукшина "под прицелом": Instagram ставит пометки на аккаунтах антиваксеров

Распространение дезинформации, связанной с общественным здоровьем, приобрело крупные масштабы в разгар пандемии в 2020 году и продолжает набирать обороты до сих пор. Facebook и Twitter пообещали активно бороться с фейками о вакцинах. Теперь к ним присоединился и Instagram. Об этом пишет Sobaka.ru.
Instagram стал помечать аккаунты антиваксеров и сообщать об этом статусе, желающим подписаться на такого пользователя.
Впервые такую метку заметили в профиле актрисы Марии Шукшиной. При попытке подписаться на нее при помощи смартфона, в приложении Instagram всплывает дополнительное окно, в котором спрашивают, уверены ли вы в том, что хотите стать подписчиком Шукшиной.
"Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов и нарушала Нормы сообщества", - говорится в сообщении.
Издание Газета.ru подчеркивает, что согласно статистике Центра противодействия ненависти в интернете, к концу 2020 года около 59 млн человек по всему миру хоть раз сталкивались с фейками о вакцинации в социальных сетях.
Ранее крупнейшая в России социальная сеть "ВКонтакте" начала предупреждать пользователей, что в сообществах, объединяющих противников прививок, может содержаться недостоверная информация.