COVID-19: когда и где высок риск заразиться коронавирусом?

Главное - не петь

Чуть ли ни самая большая опасность заразиться - на репетиции хора. Чем громче поет человек, тем выше концентрация производимых им аэрозольных капель. Кроме того, при громком пении капли разлетаются дальше, чем при простом дыхании или относительно тихом разговоре.

Избежать этого риска не так уж и сложно - просто придется избегать хорового пения. Но как быть со школьными уроками, когда ученики вынуждены находиться в одном классе? Властям очень не хочется снова закрывать школы, но, чтобы удерживать риск заражения на низком уровне, необходимо учитывать несколько моментов.

Во-первых: если кто-то из находящихся в помещении людей инфицирован, то в классе, заполненном детьми, вероятность заболеть выше, чем в офисе, где работают взрослые. Дело в том, что среди детей меньше процент прошедших полную вакцинацию. А кроме того, школьные помещения хуже проветриваются - особенно зимой может оказаться невозможным открывать окна раз в час, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха. Дорогостоящих же систем очистки воздуха в школах, как правило, нет.

Волшебные маски

Есть одна мера, которая значительно снижает риск заражения коронавирусом как в классе, так и в офисе или любом другом помещении - это ношение масок. Использование масок FFP2 (этот тип аналогичен другим международным стандартам N95, KN95 и P2) может снизить опасность заразиться в 20 раз, а более современные маски FFP3 - даже в 100 раз, рассказал DW Ульрих Пёшль (Ulrich Pöschl), глава отдела многофазной химии Института химии имени Макса Планка в Майнце.

"Я бы рекомендовал использовать маски в закрытых помещениях, когда люди общаются с посторонними, не членами их семей", - говорит Пёшль, добавляя, что, по его мнению, "маски должны носить все".

Это, конечно, не отменяет других требований. Соблюдение социальной дистанции, хорошая вентиляция и отказ от пения - все это помогает снизить риск заражения, даже если все носят маски.

Нахождение на улице не освобождает от мер предосторожности

Теперь вернемся к нашему изначальному вопросу: насколько высок риск заражения, когда мы на улице? Конечно, он ниже, чем в помещении (но, впрочем, он возрастает, если под открытым небом проводится репетиция хора!). Однако это не значит, что мы должны пренебрегать всеми предосторожностями.

"Носить маски полезно и на открытом воздухе, если вы находитесь рядом с другими людьми, - подчеркивает Пёшль. - На расстоянии 1-2 метров также существует риск заражения воздушно-капельной инфекцией. Крупные капли, которые мы все выдыхаем, могут попасть на других людей и на улице. И одна-единственная такая капелька размером около одного миллиметра может с очень высокой вероятностью привести к инфекции, если ее выдохнул инфицированный человек".