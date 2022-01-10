RUS TVNET в Украине ⟩ "Человек, который жил нормально, превращается в бомжа". Ольга о переезде из Луганска

Чтобы получать помощь от государства, переселенец в Украине должен получить определенный статус**. Ольга отметила, что их семья получила статус ВПЛ и какое-то время получала пособие от государства.

"Точно не помню, на ребенка около 800 (25 евро) или 1000 гривен (32 евро), на себя 450-500 гривен (14-16 евро). Эти выплаты положены не всем, но эти тонкости были нам сначала неизвестны. Конечно, эти деньги были нужны. Во-первых, нужно было на что-то жить. Квартира была, но она была в непригодном для жизни состоянии. Это все надо было восстанавливать. Где брать деньги, никого не интересовало. 1000 гривен (32 евро) - тогда это была неплохая помощь. Но потом выяснилось, что людям, у которых есть свое жилье, неважно какое, в каком состоянии или какого размера, но если у тебя есть любое жилье, то на тебя эти выплаты не положены. И с меня то, что выплатили, начали вычитать. Я тогда не работала, еще и была в декрете", - рассказала женщина.

Вынужденные внутренние переселенцы в Украине - это люди, которые мигрировали с территории зоны вооруженного конфликта на востоке Украины (2014 год), также в их число включают мигрантов из Крыма, который был присоединен в феврале-марте 2014 года к Российской Федерации. Внутренне перемещенным лицом (ВПЛ) считается гражданин Украины (иностранец или лицо без гражданства), который покинул свое место проживания в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия и нарушений прав человека. Такое лицо имеет право получить статус ВПЛ**.

"Государство не предоставило мне работу, не поинтересовалось, где я беру деньги на жизнь, в каких я условиях живу, как я воспитываю своих детей. У меня еще тогда родился младший ребенок.

У меня просто начали вычитать деньги, которые мне сначала выплатили. Я ограбила государство.

Никто не интересовался, где я буду эти деньги брать. Естественно, я их потратила на нашу жизнь. Вот такое у нас загадочное отношение к переселенцам", - заключает Ольга.

"Существует как ежемесячные денежные выплаты ВПЛ, так и программа субсидий для тех, кто недостаточно зарабатывает, чтобы арендовать жилье. Расходы на оплату жилья должны составлять не более 15% от общего дохода семьи. Эти расходы оплачивает государство. Ежемесячные пособия пенсионерам - 1000 гривен (32 евро), инвалидам от 1-3 группы от 100% до 130% от прожиточного минимума, и тем, кто работает - 442 гривен (14 евро)", - рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

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