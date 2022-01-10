RUS TVNET в Украине ⟩ "Человек, который жил нормально, превращается в бомжа". Ольга о переезде из Луганска

"Наш предыдущий президент держал свое слово в том плане, что он изначально сказал, что сделает так, чтобы мирное население войны не чувствовало. И он это сделал. Даже в Старобельске мы жили, мы абсолютно не ощущали войны.
Я считаю, что, наверное, это была ошибка.
"Люди, когда не ощущают, что идет война, то начинают думать, что ее нет. Или думают, что она игрушечная какая-то. Отсюда растут ноги у многих проблем. Люди, которые действительно там воюют, превращаются в каких-то абстрактных фигур", - считает она.
Значение организаций в Украине
В Киеве мы встретились и поговорили с представителями нескольких организаций ("Крым-SOS", "Восток-SOS", "Донбасс-SOS", "Права на защиту", ZMINA) которые занимаются предоставлением юридической, финансовой и моральной помощи пострадавшим от вооруженного конфликта в Украине. Многие из этих организаций занимались первыми сложностями, с которыми столкнулись внутренние переселенцы.
"Благодаря этим организациям появилось понятие "внутренне перемещенные лица" в Украине. Мы работали над первым законом по внутренне перемещенным лицам в 2014 году. Закон о ВПЛ появился только через 9 месяцев после начала самого процесса внутреннего перемещения. До этого в Украине такого закона не было", - рассказала Александра Дворецька, представитель организации "Восток-SOS".
Украина столкнулась с вызовами внутреннего перемещения абсолютно не понимая, что с этим делать.
В стране отсутствовали кризисные коммуникации, было не совсем понятно, что государство должно было говорить людям, которые уезжают, так как параллельно нужно было искать людей, которые готовы идти на фронт.
"Люди звонили, не знали, куда им ехать, что им делать, гуманитарная помощь, продукты питания, лекарства, вещи. Это был очень важный аспект, так как нужно было физически поддержать людей, которые бросали все и ехали", - отметила Александра.
По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, на 6 июля 2021 года взято на учет 1 473 650 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.
Новая стратегия министерства по вопросам реинтеграции
На встрече в Киеве с молодыми журналистами из стран Балтии и Польши заместитель министра реинтеграции Инна Драганчук рассказала о новой стратегии министерства, которая касается политики в отношении ВПЛ.
"Мы недавно приняли стратегию на четыре года, которая касается политики жилищных программ, так и программ, связанных с обучением и социальным обеспечением ВПЛ. Стратегия представляет собой очень четкий план действий.
Одна из первых задач, которые мы себе ставим, связана со статусом ВПЛ. В Украине абсолютно все сервисы привязаны к этому статусу. Любой человек, которые прописан на оккупированной территории, но живет здесь, должен получить справку переселенца, для того, чтобы пользоваться всеми необходимыми для жизни сервисами. Это касается пенсионной сферы и всех социальных сфер.
Получается замкнутый круг, постоянно увеличивается количество внутренне перемещенных лиц из-за того, что все услуги привязаны к этому статусу.
Мы поставили себе задачу это отменить. В первые годы войны этот учет был создан, чтобы отслеживать количество ВПЛ, сейчас в этом уже не такой необходимости. При этом эта ограничительная мера продолжает действовать до сих пор.
Второй аспект нашей стратегии - это жилищные программы. У нас нет единого центра, который занимается жилищными программами для ВПЛ. У нас эти обязанности разбросаны по разным ведомствам. Наша стратегия предусматривает четкий план действий для каждого ведомства, чтобы улучшить политику обеспечения жилья для ВПЛ.
Также сейчас мы уделяем особое внимание молодежи, которая переезжает с оккупированных территорий. Ребенок, который учился на территории Луганской или Донецкой области, не может пройти квалификационное оценивание на территории Украины, не потеряв несколько лет, которые он провел на оккупированной территории. Поэтому сейчас мы хотим создать все условия для наших граждан, которые хотят переехать сюда и продолжить обучение", - заключила заместитель министра реинтеграции.
Статья подготовлена в сотрудничестве с НПО Mondo в рамках проекта "Я европеец: истории и факты миграции в 21-м веке", совместное финансирование которого осуществляют Европейская комиссия, Министерство культуры Эстонской Республики, Целевой капитал гражданского общества и Министерство иностранных дел Эстонской Республики из средств, направленных на совместную работу в рамках развития и гуманитарную помощь. Содержание материала не обязательно отражает точку зрения спонсоров.