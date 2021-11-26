В жизни каждого может настать момент, когда кажется, что ты в безвыходном положении. Кризисный центр Mīlgrāvis уже 15 лет работает для тех, кто в безвыходной ситуации ищет помощи и убежища. Руководитель центра Инесе Тентере в разговоре с порталом Apollo рассказала о том, какова ситуация в настоящее время в кризисном центре и как неравнодушные могут помочь находящимся там женщинам.

Инесе признает, что с начала инициативы "Откройте глаза на насилие" на нехватку клиентов в Mīlgrāvis жаловаться нельзя. В настоящее время в центре ситуация такова, что им даже приходиться перенаправлять женщин или семьи в другие кризисные центры.

Истории женщин, которые сейчас остановились в Mīlgrāvis, очень разные. Инесе выделяет самое яркое о каждой жительнице центра.

Одна мама вернулась в кризисный центр повторно: несколько лет назад она попала туда с новорожденным на руках. "Прошлого ребенка уже забрали, теперь родился другой. Женщина вышла замуж за пакистанца в Польше, нечего было есть, приехала назад в Латвию и сразу же обратилась к нам", - рассказывает Тентере.

Другая женщина в Mīlgrāvis попала, когда помочь ей просила сестра. "У нее алкогольная зависимость, двое детей. Она сама это признает... Что-то пытаемся делать, как-то помочь с этим".

"Еще одна мама к нам пришла сама. К ней применял насилие отец ребенка. Ребеночку семь месяцев", - рассказывает Инесе. "Летом они помирились, после этого снова подрались и затем снова и снова назад [в кризисный центр]. Оказалось, что у девочки тоже есть зависимости".

Еще одна женщина попала в кризисный центр при посредничестве социальной службы. "Тоже повторно, у женщины - пять детей от шести месяцев до шести лет, трое изъяты. Насилие в семье со стороны отца, но у нее очень тяжелая созависимость".

Убежище в Mīlgrāvis получила и женщина в годах, которую в кризисный центр привела взрослая дочь.

"Ей 50 лет, и в браке уже 30 лет. Муж начал выпивать и стал агрессивным, но прошел месяц и она вернулась к нему",

- отмечает Инесе.

"Еще у нас есть очень молодая женщина, ребенок живет у отца. Она сама оставила своего ребенка и ушла к другому мужчине, который ее избил..." - рассказывает руководитель кризисного центра, добавив, что "у каждой своя история, которая у некоторых началась еще в детстве".

На вопрос о том, какая помощь кризисным центрам необходима, Тентере отвечает, что у них есть все, чтобы поддерживать жизнь женщин и семьи и проводить их "новую жизнь", но после встречи с работниками они решили, что хотели бы порадовать "своих девочек".

Кризисный центр Mīlgrāvis приглашает людей жертвовать людей средства гигиены и красоты: например, гели для душа, шампуни, крема и декоративную косметику. Также очень будут полезны раскраски для детей и взрослых.

"Если бы была возможность предоставить им какой-нибудь мастер-класс по красоте или "освежить" их! Сделать прическу или провести какую-нибудь фотосессию. Они никогда сами себе не позволят это и не сделают. Хотим жать что-то женское, что помогло бы их уверенности в себе. Любая женщина, которая балует себя, сразу же чувствует себя лучше", - говорит Тентере.

Если есть какой-нибудь фотограф, визажист, парикмахер, который хотел бы помочь женщина из Mīlgrāvis, подарив им момент радости, просим связаться с кризисным центром, написав на э-почту gimenes@krize.lv.

Планирование поддержки и безопасности

Выйти из насильственных отношений не так-то просто, и не всем это удается с первого раза. Независимо от того, что вы решили, вы можете создать собственную систему поддержки и искать способы, как чувствовать себя в безопасности, подчеркивают в кризисном центре Skalbes.

В поисках безопасности

Вы можете просить помощи у друзей и родных, но в некоторых случаях они могут недооценивать ужасы, которым вы и ваши дети подвергаетесь. Вопросы своей безопасности можно проговорить с психологом, социальным работником или другим человеком, который готов помочь.

Вы можете позвонить в службу поддержки пострадавших по номеру 116006 или по другой горячей линии, где вы сможете обсудить наилучшее возможное решение.

Полезные советы, которые могут помочь:

расскажите о случившемся своим друзьям, соседям;

верьте в то, что это не ваша вина, осознайте, что насилие - преступление;

берегите себя и своих детей;

помните, что насилие может влиять на ваши цели и планы;

осознайте, что вы делали до сих пор, чтобы изменить происходящее;

ищите помощи у психолога, психотерапевта;

ознакомьтесь со своими законными правами.

Если вы не хотите прерывать отношения

Если вы не хотите заканчивать отношения, тогда вам и вашему партнеру необходима поддержка. Человек решает действовать жестоко, но часто винит в этом других. Взяв ответственность за происходящее, партнер сможет научиться обходиться без жестокости. Вместе со специалистом вы можете обсудить варианты помощи, например, возможность для обидчика посетить финансируемые государством занятия по снижению агрессивного поведения. Тот факт, что партнер выражает желание измениться, очень важен, но это не означает, что он немедленно перестанет проявлять агрессию.

Обдумайте:

если вас унижают, как вы можете о себе позаботиться?

кому вы можете довериться?

есть ли безопасное место, где можно укрыться, если ситуация станет слишком опасной и вам нужно время, чтобы все обдумать?

План безопасности ​в случае насилия:

если акт насилия кажется неминуемым, постарайтесь находиться в помещении рядом с выходом;

проверьте свой план выхода - убедитесь, какие двери, лестницы, окна, лифты наиболее безопасны, чтобы покинуть дом;

определите соседей, которым вы можете рассказать о насилии, и попросите их вызвать полицию в случае, если будет слышен шум, характерный насилию;

научите детей вызывать помощь, позвонив в полицию по номеру 110;

в ситуациях, когда вы чувствуете страх и опасность, доверяйте себе и сделайте все возможное, чтобы защитить себя и своих детей.

Безопасная среда

Согласно статистике, каждая третья женщина в Латвии как минимум раз в жизни переживала насилие в семье. Из-за пандемии, когда многие должны были проводить дома в четырех стенах еще больше времени, ситуация обострилась. Насилие в семье затрагивает не только взрослых, но и проживающих в этом домохозяйстве детей.

В рамках инициативы "Откройте глаза на насилие" были улучшены условия в семейном кризисном центре Mīlgrāvis.

Руководитель кризисного центра Mīlgrāvis Инесе Тетере считает, что правильно оборудованная среда обитания - это больше, чем просто крыша над головой - она ​​улучшает эмоциональное состояние женщин и обеспечивает мирную и комфортную среду для детей, в которой можно безопасно развиваться.

Кризисный центр существует уже 15 лет, и за это время поддержку получило множество семей. Жилье для женщин, женщин с детьми и беременных в кризисных ситуациях финансирует департамент благосостояния Рижской думы. Жертвам насилия предоставляются оплачиваемые государством услуги социальной реабилитации.

Галерея: Благоустроенные помещения в кризисном центре Mīlgrāvis

Прервать жестокие отношения может быть очень сложно, но в долгосрочной перспективе это единственный способ защитить себя, своих детей и жить качественной и безопасной жизнью. Будьте готовы - разработайте свой план безопасности. ПОМНИТЕ! Даже если вы останетесь в отношениях, вы все равно сможете искать поддержку.