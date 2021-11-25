EMA утвердило использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет

Заключение агентства переслано в Еврокомиссию, которая должна принять окончательное решение о регистрации для вступления в силу во всех странах ЕС.

Ранее вакцина Comirnaty была утверждена для использования для детей в возрасте от 12 лет и взрослых.

в Латвии вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет начнется после получения рекомендации Совета по иммунизации и предоставления информации медучреждениям и семейным врачам.

Доза вакцины Comirnaty для детей в возрасте от 5 до 11 лет будет меньше, чем та, которую используют для людей в возрасте от 12 лет (10 µg по сравнению с 30 µg). Как и в случае остальных возрастных групп, будут делать две инъекции с разницей в три недели.