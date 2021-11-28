Количество людей, регулярно занимающихся физической активностью, снижается. Почему?

"У регулярной физической активности есть еще один существенный плюс - она помогает расслабиться, улучшает настроение, снимает напряжение и стресс. Отличный выбор - долгие, регулярные и короткие прогулки, скандинавская ходьба, спокойная пробежка. Главное - не переоценивать свои физические возможности, а начинать с тренировок меньшей интенсивности, постепенно увеличивая нагрузку. Исследования показывают, что наиболее эмоционально стабильными чувствуют себя те, кто ежедневно занимается достаточной физической активностью. Кроме того, при определенной нагрузке в мозгу выделяется гормон счастья эндорфин, который не только делает человека счастливее, но и увеличивает энергию. Короткая или долгая ежедневная прогулка улучшит сон и обеспечит больше энергии для рабочего дня", - добавляет фармацевт Mana Aptieka и заведующая Tukuma Centra aptieka Агнесе Ритене.

Что мешает людям заниматься физической активностью?

Респонденты прошлогоднего исследования "Индекс здоровья" признали, что основными препятствиями к здоровому образу жизни, в том числе к физической активности, являются отсутствие силы воли (40%), нехватка времени (26%) и недостаток финансов (22%). Тренер по фитнесу Озолиньш указывает еще на два важных основных условия, которые следует учитывать тем, кто только еще планирует заняться или возобновить регулярную физическую активность.

#1 Срок отвечающий цели

Одна из самых распространенных ошибок новичков - ставить слишком высокие цели в короткие сроки. После того, как определена желаемая цель, важно убедиться, что она реалистична, и ее можно без ущерба себе достигнуть доступными средствами в задуманные сроки. Специалисты также рекомендуют ставить промежуточные цели, или разделить достижение цели на несколько этапов. Например, если вы решили пробежать марафон, начните с краткосрочных целей - бегать три раза в неделю или пробегать определенное расстояние - это послужит отправной точкой на пути к большой цели.

Настолько же важно максимально упростить занятия физической активностью. Например, изначально выбрать занятие, не требующее специальной экипировки - короткая прогулка, пробежка, езда на велосипеде или силовые упражнения, используя вес своего тела. Или, если вашим занятиям спортом мешают социальные сети, отключите уведомления на экране или оставьте телефон дома на время тренировки.

#2 Самое время

В современном обществе укоренилось мнение, что основным условием для занятий физической активностью, является мотивация. Однако эксперты отмечают, что нередко мотивация используется как раз наоборот - как оправдание, чтобы отложить занятия спортом до тех пор, пока не появится желание. Вместо того, чтобы ждать подходящего момента или появления мотивации, рекомендуется просто включить физическую активность в свой распорядок дня и считать ее важной частью достижения своей цели. Кроме того, мотивация будет расти вместе с прогрессом и удовлетворением от достигнутого.

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