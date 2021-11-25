Чт, 25.11.2021
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Павлютс о вакцинации: выполнили требования ЕС

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ФОТО: Valsts kanceleja

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что в стране от Coivd-19 вакцинировано 70 процентов взрослого населения. Об этом министр написал в Twitter.

"Новости вакцинации: вчера мы достигли цели, установленной в плане вакцинации, и цели ЕС привить не менее 70% взрослого населения (в Латвии вакцинацию завершили 70,28% населения в возрастной группе 12+) - движемся к среднему показателю начатой вакцинации среди всей популяции в ЕС (70,1%), у нас сейчас 66,67%", - заявил Павлютс.

Кроме того, министр оценил высокий уровень бустерной вакцинации. Он рад, что большая часть получающих бустерную вакцину - это люди постарше.

Отметим, что, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, общий уровень вакцинации на 25 ноября составляет 61,7%, а кумулятивный уровень заболеваемости, который продолжает снижаться с начала ноября, составляет 706 случаев на 100 тысяч жителей за 14 дней.


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