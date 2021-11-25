Павлютс о вакцинации: выполнили требования ЕС

"Новости вакцинации: вчера мы достигли цели, установленной в плане вакцинации, и цели ЕС привить не менее 70% взрослого населения (в Латвии вакцинацию завершили 70,28% населения в возрастной группе 12+) - движемся к среднему показателю начатой вакцинации среди всей популяции в ЕС (70,1%), у нас сейчас 66,67%", - заявил Павлютс.

Vakcinācijas ziņas:

- vakar sasniedzām vakcinācijas plānā izvirzīto un ES kopējo mērķi vakcinēt vismaz 70% pieaugušo iedzīvotāju (LV vakcināciju pabeiguši 70.28% no 12+)

- tuvojamies ES vidējam uzsāktas vakcinācijas rādītājam visā populācijā (70.1%), mums šobrīd 66.67%

(1/2) — Daniels Pavluts (@pavluts) November 25, 2021

Кроме того, министр оценил высокий уровень бустерной вакцинации. Он рад, что большая часть получающих бустерную вакцину - это люди постарше.