Коронавирус: ВОЗ назвала новый вариант "Омикрон", он закрывает границы и тянет рынки на дно

С самого утра в пятницу страны мира одна за другой начали ужесточать ограничительные меры на границе, пытаясь не допустить завоза на свою территорию нового опасного варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке и известного как B.1.1.529.

В настоящий момент зафиксировано около 100 случаев заболевания новым вариантом коронавируса, большинство из них - в южноафриканской провинции Гаутенг, единичные случаи отмечены в нескольких других странах мира.

Существующие вакцины почти наверняка окажутся менее эффективны против нового варианта вируса ФОТО: Reuters

Помимо России, правила въезда из ряда африканских государств уже ужесточили США, Великобритания, Германия, Италия, Израиль, Сингапур, Франция, Чехия и Япония.

Известно, что "Омикрон" уже проник в Европу: первый случай заболевания зафиксирован в Бельгии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала все европейские страны временно приостановить въезд для путешественников из региона, где был обнаружен новый вирусный вариант. "Сейчас важно, чтобы мы все в Европе действовали очень быстро, решительно и скоординировано", - сказала она.

Ранее Европейская комиссия предлагала изменить ограничения на въезд в страны ЕС, уделяя больше внимания не стране или региону, из которых прибыл тот или иной конкретный пассажир, а его или ее прививочному статусу. Полностью вакцинированных путешественников предлагалось впускать на территорию всех 27 стран блока без ограничений. Впрочем, об этом говорили еще до появления мутации B.1.1.529, получившей название "Омикрон".

В Германии сообщения о новом варианте начали поступать на следующий день после того, как было объявлено, что общее число погибших от коронавируса в стране перевалило за 100 тысяч.

Покидающая пост канцлера Ангела Меркель призвала своего преемника Олафа Шольца и членов его нового, пока не сформированного до конца правительства, "предпринять быстрые и решительные шаги" по борьбе с эпидемией. Она также призвала ужесточить действующие в Германии меры, направленные на ограничение социальных контактов, и заверила, что готова оказывать помощь новому правительству "совместно управлять переходным периодом".

Израиль предупреждают о чрезвычайной ситуации

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет объявил, что его страна "находится на грани чрезвычайной ситуации", и призвал всех израильтян "подготовиться к круглосуточной работе".

Несколько недель назад в стране были проведены общенациональные учения "Омега", на которых отрабатывался сценарий борьбы эпидемией на тот случай, если новый вариант коронавируса окажется значительно более смертоносным. "Хотя многим тогда это показалось странным, излишне говорить, что это один из важнейших шагов, подготовивших нас ровно к той ситуации, в которой мы сейчас оказались", - добавил Беннет.

По словам Беннета, Израиль находится на грани ЧС ФОТО: EPA