Нет сертификата: в больнице Страдиня и RAKUS отстранены или отправлены на простой 42 сотрудника

Как сообщила начальник отдела персонала RAKUS Эвита Дульбинска, около половины отстраненных сотрудников - медики, остальные - вспомогательный персонал.

На общем фоне это не имеет большого значения, так как в больнице работает 4950 человек.

Количество работников в больнице в последнее время увеличилось благодаря участию Министерства здравоохранения, а также людей, которые отреагировали, чтобы помочь в оказании помощи пациентам с Covid-19.

В настоящее время общий охват вакцинацией в больнице составляет 94%, но, как отметила Дульбинска, это не означает, что оставшиеся 6% не вакцинированы. Некоторые из этих сотрудников отсутствуют, и их вакцинационный статус неизвестен, а другие уже начали вакцинацию, но еще не завершили ее.