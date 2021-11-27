Нет сертификата: в больнице Страдиня и RAKUS отстранены или отправлены на простой 42 сотрудника

Как сообщила начальник отдела персонала RAKUS Эвита Дульбинска, около половины отстраненных сотрудников - медики, остальные - вспомогательный персонал.
На общем фоне это не имеет большого значения, так как в больнице работает 4950 человек.
Количество работников в больнице в последнее время увеличилось благодаря участию Министерства здравоохранения, а также людей, которые отреагировали, чтобы помочь в оказании помощи пациентам с Covid-19.
В настоящее время общий охват вакцинацией в больнице составляет 94%, но, как отметила Дульбинска, это не означает, что оставшиеся 6% не вакцинированы. Некоторые из этих сотрудников отсутствуют, и их вакцинационный статус неизвестен, а другие уже начали вакцинацию, но еще не завершили ее.
Согласно информации, предоставленной больницей им. Страдиня, с тех пор, как 15 ноября вступило в силу требование о наличии ковид-сертификатов, двое сотрудников уволились, а десять в настоящее время находятся в неоплачиваемом простое, то есть у них есть трехмесячный период, в течение которого они должны получить сертификат, если хотят продолжить работу в больнице. Однако количество сотрудников в больнице Страдиня тоже велико - немногим более 3000 человек, и отсутствие десяти работников не играет большой роли.