Сб, 27.11.2021
Вчера мы достигли цели, установленной в плане вакцинации Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Нет сертификата: в больнице Страдиня и RAKUS отстранены или отправлены на простой 42 сотрудника

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Из-за отсутствия сертификата о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) от работы отстранены 32 сотрудника, а в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня отправлены в простой десять.

Как сообщила начальник отдела персонала RAKUS Эвита Дульбинска, около половины отстраненных сотрудников - медики, остальные - вспомогательный персонал.

На общем фоне это не имеет большого значения, так как в больнице работает 4950 человек.

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Количество работников в больнице в последнее время увеличилось благодаря участию Министерства здравоохранения, а также людей, которые отреагировали, чтобы помочь в оказании помощи пациентам с Covid-19.

В настоящее время общий охват вакцинацией в больнице составляет 94%, но, как отметила Дульбинска, это не означает, что оставшиеся 6% не вакцинированы. Некоторые из этих сотрудников отсутствуют, и их вакцинационный статус неизвестен, а другие уже начали вакцинацию, но еще не завершили ее.

Согласно информации, предоставленной больницей им. Страдиня, с тех пор, как 15 ноября вступило в силу требование о наличии ковид-сертификатов, двое сотрудников уволились, а десять в настоящее время находятся в неоплачиваемом простое, то есть у них есть трехмесячный период, в течение которого они должны получить сертификат, если хотят продолжить работу в больнице. Однако количество сотрудников в больнице Страдиня тоже велико - немногим более 3000 человек, и отсутствие десяти работников не играет большой роли.


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