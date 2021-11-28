Что будет с шоу "Голос" после смерти Градского?

Напомним, 8 октября, в эфир Первого канала вышел юбилейный, десятый, сезон шоу "Голос". Участников оценивали Дима Билан, Леонид Агутин, Пелагея и Александр Градский. Бессменный ведущий программы - Дмитрий Нагиев.

Показы шоу "Голос" продолжатся в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Первого канала. Последним работам музыканта, созданным совместно с участниками проекта, только предстоит выйти в эфир.

"Первый канал скорбит об уходе Александра Градского - нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника "Голоса". Это нестерпимая боль для всех, кто занят в проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас", - отметили в пресс-службе.