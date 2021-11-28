Трагедия в Латгале: в пожаре погибли двое
В результате пожара в Краславском крае погибли два человека, сообщила LЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
Вызов на пожар в Удришской волости поступил в 03:29. О пожаре сообщил проезжавший мимо человек.
Одноэтажный жилой дом площадью 96 кв. м был полностью охвачен огнем. Когда на место происшествия прибыли пожарные, крыша дома уже обрушилась.
На месте происшествия были найдены двое погибших. Пожар был локализован в 05:19.
В целом за прошедшие сутки VUGD получила 42 вызова, в том числе 15 - на пожары.