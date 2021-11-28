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В результате пожара в Краславском крае погибли два человека, сообщила LЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

Вызов на пожар в Удришской волости поступил в 03:29. О пожаре сообщил проезжавший мимо человек.

Одноэтажный жилой дом площадью 96 кв. м был полностью охвачен огнем. Когда на место происшествия прибыли пожарные, крыша дома уже обрушилась.

На месте происшествия были найдены двое погибших. Пожар был локализован в 05:19.