ФОТО: AFP/SCANPIX

Скончался дизайнер, основатель Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло, об этом сообщили близкие Абло в его официальном Instagram, пишет Esquire.ru.

Дизайнеру был 41 год. Последние годы он боролся с редкой формой рака - сердечной ангиосаркомой. Диагноз поставили в 2019 году, но Абло принял решение об этом не рассказывать публично.

"Несмотря на все трудности, его трудовая этика, безграничное любопытство и оптимизм не поколебались. Вирджилом двигала его преданность своему делу и своей миссии - открывать двери для других и создавать пути к большему равенству в искусстве и дизайне", - написали близкие дизайнера.