Умер дизайнер Louis Vuitton Вирджил Абло
Скончался дизайнер, основатель Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло, об этом сообщили близкие Абло в его официальном Instagram, пишет Esquire.ru.
Дизайнеру был 41 год. Последние годы он боролся с редкой формой рака - сердечной ангиосаркомой. Диагноз поставили в 2019 году, но Абло принял решение об этом не рассказывать публично.
"Несмотря на все трудности, его трудовая этика, безграничное любопытство и оптимизм не поколебались. Вирджилом двигала его преданность своему делу и своей миссии - открывать двери для других и создавать пути к большему равенству в искусстве и дизайне", - написали близкие дизайнера.
Вирджил Абло основал Off-White в 2013 году, а в 2018 году начал работать с Louis Vuitton. Тогда же журнал Time включил Абло в список ста самых влиятельных людей в мире.