Короткая биографическая справка

Судьбоносная встреча

После знакомства Абло стал креативным консультантом Уэста - он отвечал за стиль рэпера, работал над обложками его альбомов и сценографией для концертов. В 2011 году Вирджил даже был номинирован на "Грэмми" за оформление альбома Канье Уэста и Джей-Зи Watch The Throne.

Стажировка в Fendi

Собственный бренд

Крутые знаменитые фишки Off-White

Публикация от World Of Street Style (@worldofstreetstyle) 30 Май 2019 в 11:10 PDT

Публикация от FITS ON THE GRAM (@fitsonthegram) 8 Май 2019 в 12:41 PDT

Не менее знаменитые коллаборации

Однако самым нашумевшим, конечно, считается сотрудничество Off-White с Nike - в 2017 году Вирджил Абло и Nike запустили проект The Ten - задачей дизайнера было переосмыслить десять культовых моделей спортивного бренда. Лайки зашкаливали, продажи подлетели, их хотели все!

Приходится разрываться

В чем причина успеха?

А еще говорят, карьера Вирджила Абло - это самоисполняющееся пророчество по принципу "fake it till you make it", или "притворяйся, пока все не поверят".