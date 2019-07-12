"Притворяйся, пока все не поверят": история Вирджила Абло, по которому сходит с ума поколение Z

Кто-то называет его выскочкой и звездой Instagram, кто-то - голосом поколения, заставившим элиту добровольно облачаться "в одежу бедняков". В рамках рубрики "Короли хайпа" мы продолжаем рассказывать о самых популярных дизайнерах одежды прямо сейчас. Знакомьтесь, Вирджил Абло - создатель бренда Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton.

Напомним, в начале 2019 года авторитетная онлайн-платформа Lyst опубликовала ежеквартальный отчет за конец 2018 года по самым популярным брендам в мире. Три первых места так же, как и в предыдущем квартале, удерживают Gucci (креативный директор - Алессандро Микеле), Off-White (Вирджил Абло) и Balenciaga (Демна Гвасалия).

О дизайнере грузинского происхождения Демне Гвасалии, который выражается в моде матом, мы поговорили в прошлый раз, теперь присмотримся к серебряному призеру тройки "Королей хайпа" здесь и сейчас - Вирджилу Абло.

Не удивляйтесь, если вы не знаете это имя, скорее всего, вы просто не из поколения Z - среди этих ребят его имя, ну или как минимум его бренд Off-White, знают все!

Короткая биографическая справка

Вирджил Абло - простой парень с африканскими корнями. Родился в американском Рокфорде, штат Иллинойс, в семье эмигрантов из Ганы. 30 сентября ему исполнится 39 лет.

Будущий хайпбист учился в Университете Висконсина в Мэдисоне и Технологическом институте Иллинойса, где получил диплом по гражданскому строительству и архитектуре.

Именно за отсутствие у него образования дизайнера его творчество зачастую подвергается нападкам - "сторожили высокой моды" обзывают его порой "выскочкой и Instagram-звездой".

Сам он на это отвечает так:

"Я, в принципе, готов согласиться с тем, что я не дизайнер; сам термин кажется мне слишком консервативным. Нужно придумать какое-то новое слово", - приводит его слова модное издание GQ.

Судьбоносная встреча

Достоверно не известно, где и как, но в 2002 году Вирджил Абло встретил Канье Уэста. Это, похоже, была судьбоносная встреча, потому что в последствии все карьерные достижения Вирджила так или иначе основывались на поддержке наставника Канье.

После знакомства Абло стал креативным консультантом Уэста - он отвечал за стиль рэпера, работал над обложками его альбомов и сценографией для концертов. В 2011 году Вирджил даже был номинирован на "Грэмми" за оформление альбома Канье Уэста и Джей-Зи Watch The Throne.

"Что касается меня, то я точно знаю, что почти всему научился у своего главного наставника - Канье Уэста. Я начинал работать с горящими глазами", - признавал потом Абло.

Вирджил и Канье после первого показа Louis Vuitton под руководством Абло ФОТО: Nicolas Datiche/SIPA/Scanpix

Стажировка в Fendi

В 2009 году Вирджил Абло и его друг Канье Уэст решили непременно поработать на знаменитый модный дом, как минимум в роли практикантов. Им удалось устроиться в Fendi, где нынешние звезды хайпа получали минимальную зарплату, носили кофе наставникам, перекладывали бумажки и получали "нет" на свои идеи.

Собственный бренд

В 2012 году при поддержке Канье Вирджил основал собственный бренд, который получил название Off-White.

Отметим, что термин Off-White означает не только и не столько цвет, в словаре urbandictionary его расшифровывают как "серое пространство между белым и черным".

В 2015 году Off-White впервые представил свою коллекцию на Неделе моды в Париже, но настоящий всплеск популярности бренд пережил в 2018 году.

Галерея: Показ Off-White в Париже в 2018 году

Так, в октябре 2018 года специалисты платформы Lyst, изучающие поведение потребителей в индустрии моды, проанализировали поисковые запросы в Google, в социальных сетях и на сайтах онлайн-продавцов. На основе этих данных они пришли к выводу, что компания Абло Off-White стала самой востребованной в мире, обгоняя модные дома Gucci, Balenciaga, Prada и Burberry.

Примечательно, что в рейтинге Lyst бренд Off-White поднялся с 33-го на первое место всего за один год!

На данный момент у личного профиля Вирджила Абло и аккаунта его бренда Off-White в сумме десять миллионов подписчиков - сложно переоценить его влияние в эпоху социальных сетей.

Кстати, множество знаменитостей стали фанатами Off-White, среди них супермодель Белла Хадид, певицы Рианна и Бейонсе, актер Идрис Эльба.

Крутые знаменитые фишки Off-White

Главные дизайнерские приемы Вирджила Абло - это:

крупные надписи и кавычки (обратите внимание, как написаны "AIR" на кроссовках);

оградительная лента в виде диагональных полосок;

логотип-крест;

пластмассовые бирки словно кабельные стяжки (опять же, внимание на кроссовки).

Чтобы было проще понять, приведем примеры самых хайповых предметов гардероба от Off-White, от которых тащатся тысячи хайпбистов поколения Z и не только:

Не менее знаменитые коллаборации

Безусловно, своим успехом бренд Off-White во многом обязан и коллаборациям (от англ. collaboration - совместная художественная работа. - Прим. ред.) с другими известными модными брендами - Levi's, Moncler Timberland, Nike, Rimowa и т. д.

Даже поклонники творчества Абло язвят, что скоро в мире не останется брендов, с кем Off-White еще не сделал коллаборацию.

Off-White не обошли стороной даже компанию IKEA, вместе с которой собираются выпустить ковер. Отметим, что дата начала продаж нигде не указана, но все очень ждут.

Однако самым нашумевшим, конечно, считается сотрудничество Off-White с Nike - в 2017 году Вирджил Абло и Nike запустили проект The Ten - задачей дизайнера было переосмыслить десять культовых моделей спортивного бренда. Лайки зашкаливали, продажи подлетели, их хотели все!

К слову, Off-White может похвастаться и коллаборацией с россиянами, например, с московским концепт-стором "КМ20", в рамках сотрудничества с которым появилась культовая одежда с надписью "Временный" во всю спину.

Прозвучало, что это кредо Вирджила: жизнь как Stories в социальной сети Instagram - "Зачем строить что-то вечное, если завтра это станет неактуальным?".

В 2016 году на вопрос, с кем бы еще он хотел сделать коллаборацию, Абло отвечал - с Apple. "Это могло бы быть все что угодно - одежда, приложение или телефон", - говорил Вирджил, однако мечте пока не было суждено сбыться. Хотя, возможно, мы просто об этом еще не знаем.

Приходится разрываться

Похоже, быть дизайнером в собственном бренде, а также ведущим дизайнером в знаменитом Доме моды - обычная история сегодня.

Напомним, Демна Гвасалия творит для своего бренда Vetements и занимает должность креативного директора Дома моды Balenciaga. У Вирджила статусы схожие - он основатель бренда Off-White и одновременно креативный директор мужской линии Louis Vuitton.

Заметим, что в отличие от Демны у Вирджила все наоборот - его бренд пока обгоняет по популярности представляемый им же Дом моды. Но, возможно, только пока.

Ведь дебютная коллекция Вирджила Абло для Louis Vuitton поступила в продажу лишь в январе этого года. Кстати, Абло знает, как обратить на себя внимание - в связи с этим событием он создал огромные арт-инсталляции, которые были размещены у магазинов бренда в Нью, Йорке, Токио, Москве.

В чем причина успеха?

Вероятно, в новом подходе.

Абло утверждает, что значимость одежды доживает свои последние дни. Вместо этого возрастает значимость поп-культуры и социальных сетей, а вместе с этим и необходимость подходить к созданию вещей иначе, учитывая не только внешний вид, но и социальную повестку.

По убеждениям Вирджила, для этого необязательно создавать что-то уникальное, скорее - наоборот.

"Он придерживается принципа 3% - именно столько необходимо поменять в чем-то существующем, чтобы вдохнуть в вещь новую жизнь", - пишет GQ.

А еще говорят, карьера Вирджила Абло - это самоисполняющееся пророчество по принципу "fake it till you make it", или "притворяйся, пока все не поверят".

"Когда я начинал, у меня не было возможности создавать одежду, зато я мог быть диджеем, подрабатывать графическим дизайном - я ни от чего не отказывался. Я мог придумать дизайн для чего угодно - от компакт-диска до футболки. Для работы мне хватало ноутбука и моей головы", - рассказывал он о начале своего пути.

Теперь, когда Абло достиг огромной популярности, он признается:

"Мне не хочется быть таким типичным дизайнером, который работает за закрытой дверью, ни на секунду не расстается с сигаретой и вообще ведет себя как придурок. Я раньше думал, что обязательно быть именно таким, а потом понял: главное - хорошо делать свою работу, а не манерно растягивать слова", - цитирует Вирджила GQ.

Тем временем маркетинг-директор Bosco di Ciliegi Илья Куснирови пояснил секрет успеха Абло тем, что