Вт, 30.11.2021
Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо, попал в какой-то список. Я слышал, что есть списки артистов - желтые и красные. Желтые - это "непонятно", красные - это те, кто под запретом. Руслан Белый, комик
Руслан Белый, комик

9 самых популярных мифов о йоде: отвечают эксперты

Иллюстративное фото ФОТО: APF/ScanPix

Йод - важный микроэлемент, необходимый для выработки гормонов щитовидной железы, нормального функционирования нервной системы и работы мозга, а также здоровья кожи. Потреблять йод с пищей несложно, но большей части латвийского общества он довольно чужд как элемент повседневного питания. В рамках кампании Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) "Йод для твоего здоровья!" эндокринолог, председатель Латвийской ассоциации эндокринологов Уна Гайлиша и сертифицированный нутрициолог Лизете Пуга комментируют наиболее распространенные мифы о необходимости йода и его потреблении с различными продуктами питания.

Миф №1. Анализы покажут, есть ли у меня дефицит йода

Мировая практика состоит в том, что для определения йодной недостаточности проводятся не индивидуальные анализы, а исследования в масштабе всего государства. Возможно, это вызовет недоумение, так как для определения других показателей здоровья мы идем в лабораторию и сдаем анализы, но в случае с йодом это не работает. Это связано с тем, что количество йода в нашем организме является непостоянным показателем и зависит от различных факторов (питание, принимаемые лекарства и т. д.).

Чтобы оценить потребление йода жителями Латвии, как и в других странах, проводилось общегосударственное исследование, в рамках которого более чем у 1000 участников было определено количество йода, выделяемого в суточных образцах мочи, что позволяет более точно судить о потреблении йода жителями Латвии. Кроме того, были проанализированы данные о потреблении продуктов питания и рассчитано потребление йода с пищей, а также влияние других факторов (лекарства, употребление алкоголя и т. д.) на полученные результаты. Такой подход намного эффективнее. По данным исследования, у более чем 70% жителей Латвии наблюдается дефицит йода в организме. Таким образом, практически каждому необходимо улучшать свои пищевые привычки, почаще добавляя в рацион йодсодержащие продукты (рыба и морепродукты, молоко и молочные продукты, йодированная соль и т. д.).

Хотя можно сдать в лаборатории и индивидуальные анализы на концентрацию йода в моче, единичный анализ образца мочи может не показать, в достаточном ли количестве потребляется йод. На нехватку йода в организме могут указывать следующие жалобы: усталость, трудности с концентрацией, проблемы с памятью, чувство холода, сухость кожи, сухие, ломкие волосы и ногти и т. д. В этом случае рекомендуется обратиться к врачу, чтобы решить, какие исследования необходимы.

Миф №2. Я употребляю соль каждый день, поэтому принимаю достаточно йода

В магазинах продаются различные виды соли - крупная или каменная, гималайская, мелкая, морская и т. д. Они различаются по типу обработки и количеству хлорида натрия и минералов, но не все виды соли содержат йод. Согласно исследованию, проведенному Министерством здравоохранения и Научным институтом “BIOR”, среди образцов домашней соли йод был обнаружен только в йодированной соли, но не в других (морская соль, гималайская и пр.). Только 3,7% участников исследования употребляли йодированную соль.

Поэтому перед покупкой соли рекомендуется ознакомиться с информацией на этикетке и положить в корзину именно йодированную соль!

Однако при потреблении соли, в том числе йодированной, следует соблюдать осторожность. Рекомендуется употреблять ежедневно не более 5 граммов или 1 чайной ложки соли, и это количество включает как соль, которая добавляется в пищу во время приготовления, так и соль, которая попадает в организм с готовыми продуктами, например, копченостями, маринованными продуктами и т. д. Чрезмерное потребление соли приводит к нагрузке на почки, которые должны выводить соль, возникает задержка жидкости, отеки, повышается артериальное давление, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек.

Миф №3. Нельзя есть капустные овощи, так как они содержат соединения, препятствующие усвоению йода

Капустные овощи - различные виды капусты, шпинат, кабачки, брокколи, репа - являются отличным источником питательных веществ. Считается, что они обладают и сильным противораковым действием, так как содержат различные биологически активные соединения - кверцетин, зеаксантин, лютеин, а также фолиевую кислоту, кальций, калий, витамин С. Поэтому ни в коем случае не исключайте капустные овощи из рациона, а старайтесь есть их чаще. Рекомендуется добавлять в эти овощи йодированную соль и подвергать их термической обработке, такой как приготовление на пару, гриль или запекание, поскольку считается, что нежелательные соединения - гойтрогены, присутствующие в капустных овощах, подавляющие выработку гормонов щитовидной железы и ограничивающие усвоение йода - во время термической обработки уменьшаются.

Старайтесь каждый день съедать не менее 300 г свежих и термически обработанных овощей разных цветов и видов, особенно сезонных!

Миф №4. Рыбные палочки - источник йода?

Да, рыбные палочки тоже содержат йод. Однако при их выборе обратите внимание на информацию на маркировке. К сожалению, в их составе часто мало рыбного филе, а большую часть массы составляет панировка. К рыбным палочкам промышленного производства могут быть добавлены и дополнительные ингредиенты, например, усилители вкуса, которые содержат много соли.

Вместо того, чтобы покупать в магазине рыбные палочки, попробуйте приготовить их дома, используя рыбное филе, яйца, панировочные сухари и свои любимые специи (например, молотый черный перец, куркуму, йодированную соль и т. д.).

Полезнее будет приготовить рыбные палочки в духовке без лишнего жира, чем жарить их на сковороде. Йод также лучше сохраняется в приготовленных в духовке рыбных палочках.

Готовить и есть вместе - это также отличный способ провести время со своими близкими и узнать много нового.

Миф № 5. Я слышала, что принимать йод во время беременности вредно

Йод особенно важен для женщин, которые планируют беременность, уже ждут ребенка или кормят грудью. Достаточное потребление йода в этот период необходимо для синтеза гормонов щитовидной железы в организме матери, нормального роста ребенка, нормального развития нервной системы и мозга малыша.

Женщине в период планирования беременности и во время нее, особенно в первом триместре, важно принимать от 150 до 250 мкг йода в день, поскольку плод наиболее чувствителен к дефициту йода на ранних сроках беременности. Во время грудного вскармливания рекомендуемое количество йода составляет от 150 до 250 мкг в день, чтобы ребенок мог получать достаточное количество йода с грудным молоком. О дополнительном приеме йода с пищевыми добавками рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Миф №6.Выпить бутылочку йода дешевле, чем купить рыбу

Организм сам не вырабатывает йод, но его можно принимать с пищей. Рыба и морепродукты - хороший источник йода. На прилавках магазинов есть морепродукты в разных ценовых категориях. Стоит изучить предложение и постараться дважды в неделю включать в рацион рыбу или морепродукты.

Раствор йода в спирте не предназначен для внутреннего применения. Его употребление вовнутрь может вызвать химические ожоги рта и горла.

Миф №7. Одни говорят, что рыба вредна, другие - что ее нужно есть. А как на самом деле?

Рыба является ценным источником белка, микроэлементов - йода и селена. Жирная рыба также содержит жирные кислоты омега-3, которые важны для нормальной работы мозга и зрения. Однако все чаще говорят о загрязнении рыбы тяжелыми металлами, диоксинами и так далее.

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявляет, что польза для здоровья от включения рыбы в рацион перевешивает потенциальные риски, поэтому рыбу необходимо включать в питание в качестве ценного источника питательных веществ. Рекомендуется есть рыбу два раза в неделю, избегая употребления в пищу крупных хищных рыб (акула, рыба-меч и т. д.) и крупной жирной рыбы, выловленной в Балтийском море. Отдавайте предпочтение более мелкой рыбе (салака, килька, сардины и т. д.), так как эти рыбы живут недолго, и уровень их загрязнения соответственно меньше.

Больше всего йода можно получить из белой морской рыбы (треска, пикша, судак и др). Хорошим источником йода является и другая рыба, например, лосось, сельдь, форель, тунец, и другие морепродукты, такие как креветки, водоросли и т. д. Водоросли - самый богатый источник йода, но их рекомендуется есть не чаще одного раза в неделю, особенно во время беременности.

Миф №8. Вегетарианцы и веганы не могут получать йод с пищей

Основными источниками йода в вегетарианской диете являются молоко и молочные продукты, яйца, продукты из морских водорослей (например, ламинария, морская капуста) и йодированная соль.

Вегетарианцам, не употребляющим молочные продукты, яйца и рыбу, а также веганам рекомендуется подумать о регулярном включении в рацион йодсодержащих овощей, круп и бобовых. Эти группы продуктов также содержат йод, хотя и в меньших дозах, чем рыба, морепродукты, молоко и молочные продукты.

Количество йода в овощах может быть разным в разных частях овоща, листовые овощи содержат больше йода, чем корнеплоды. Злаки (пшеница, ячмень, овес, рис и др.), хлеб и мучные изделия содержат меньше йода, чем овощи. В свою очередь, бобовые - это источник не только йода, но и клетчатки и белка.

Морские водоросли называют богатейшим источником йода. Сто граммов водорослей могут содержать от 429 000 до 4 500 000 мкг йода, поэтому с их употреблением надо быть осторожным. Полезны суши, суп мисо, салат из морской капусты и другие блюда, в которых используются морские водоросли, но их не следует есть чаще одного раза в неделю.

Миф № 9. Чем больше йода в рационе, тем лучше

Йодированная соль, рыба и морепродукты два раза в неделю, молоко и молочные продукты в ежедневном рационе обеспечат до 200 мкг йода в день, что и является оптимальным ежедневным количеством йода для взрослых, сообщает Минздрав.

Максимальная суточная доза йода, которая, как считается, не окажет неблагоприятного воздействия на здоровье взрослого человека, составляет 600 мкг йода в день, по данным EFSA.

Если нужно дополнительно принимать йод (например, во время беременности), рекомендуется принимать йодид калия вместо морских водорослей и препаратов из водорослей, чтобы избежать риска приема слишком большого количества йода, что может отрицательно повлиять на функции щитовидной железы.

Некоторые медикаменты могут также содержать йод. Следовательно, людям, принимающим определенные лекарства, а также людям старше 45 лет, если щитовидная железа не была проверена, она увеличена либо обнаружены определенные типы узелков, более частое потребление продуктов, богатых йодом. следует сначала обсудить с врачом.


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