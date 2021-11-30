9 самых популярных мифов о йоде: отвечают эксперты

Вместо того, чтобы покупать в магазине рыбные палочки, попробуйте приготовить их дома, используя рыбное филе, яйца, панировочные сухари и свои любимые специи (например, молотый черный перец, куркуму, йодированную соль и т. д.).

Полезнее будет приготовить рыбные палочки в духовке без лишнего жира, чем жарить их на сковороде. Йод также лучше сохраняется в приготовленных в духовке рыбных палочках.

Готовить и есть вместе - это также отличный способ провести время со своими близкими и узнать много нового.

Миф № 5. Я слышала, что принимать йод во время беременности вредно

Йод особенно важен для женщин, которые планируют беременность, уже ждут ребенка или кормят грудью. Достаточное потребление йода в этот период необходимо для синтеза гормонов щитовидной железы в организме матери, нормального роста ребенка, нормального развития нервной системы и мозга малыша.

Женщине в период планирования беременности и во время нее, особенно в первом триместре, важно принимать от 150 до 250 мкг йода в день, поскольку плод наиболее чувствителен к дефициту йода на ранних сроках беременности. Во время грудного вскармливания рекомендуемое количество йода составляет от 150 до 250 мкг в день, чтобы ребенок мог получать достаточное количество йода с грудным молоком. О дополнительном приеме йода с пищевыми добавками рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Миф №6.Выпить бутылочку йода дешевле, чем купить рыбу

Организм сам не вырабатывает йод, но его можно принимать с пищей. Рыба и морепродукты - хороший источник йода. На прилавках магазинов есть морепродукты в разных ценовых категориях. Стоит изучить предложение и постараться дважды в неделю включать в рацион рыбу или морепродукты.

Раствор йода в спирте не предназначен для внутреннего применения. Его употребление вовнутрь может вызвать химические ожоги рта и горла.

Миф №7. Одни говорят, что рыба вредна, другие - что ее нужно есть. А как на самом деле?

Рыба является ценным источником белка, микроэлементов - йода и селена. Жирная рыба также содержит жирные кислоты омега-3, которые важны для нормальной работы мозга и зрения. Однако все чаще говорят о загрязнении рыбы тяжелыми металлами, диоксинами и так далее.

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявляет, что польза для здоровья от включения рыбы в рацион перевешивает потенциальные риски, поэтому рыбу необходимо включать в питание в качестве ценного источника питательных веществ. Рекомендуется есть рыбу два раза в неделю, избегая употребления в пищу крупных хищных рыб (акула, рыба-меч и т. д.) и крупной жирной рыбы, выловленной в Балтийском море. Отдавайте предпочтение более мелкой рыбе (салака, килька, сардины и т. д.), так как эти рыбы живут недолго, и уровень их загрязнения соответственно меньше.