9 самых популярных мифов о йоде: отвечают эксперты

Хотя можно сдать в лаборатории и индивидуальные анализы на концентрацию йода в моче, единичный анализ образца мочи может не показать, в достаточном ли количестве потребляется йод. На нехватку йода в организме могут указывать следующие жалобы: усталость, трудности с концентрацией, проблемы с памятью, чувство холода, сухость кожи, сухие, ломкие волосы и ногти и т. д. В этом случае рекомендуется обратиться к врачу, чтобы решить, какие исследования необходимы.
Миф №2. Я употребляю соль каждый день, поэтому принимаю достаточно йода
В магазинах продаются различные виды соли - крупная или каменная, гималайская, мелкая, морская и т. д. Они различаются по типу обработки и количеству хлорида натрия и минералов, но не все виды соли содержат йод. Согласно исследованию, проведенному Министерством здравоохранения и Научным институтом “BIOR”, среди образцов домашней соли йод был обнаружен только в йодированной соли, но не в других (морская соль, гималайская и пр.). Только 3,7% участников исследования употребляли йодированную соль.
Поэтому перед покупкой соли рекомендуется ознакомиться с информацией на этикетке и положить в корзину именно йодированную соль!
Однако при потреблении соли, в том числе йодированной, следует соблюдать осторожность. Рекомендуется употреблять ежедневно не более 5 граммов или 1 чайной ложки соли, и это количество включает как соль, которая добавляется в пищу во время приготовления, так и соль, которая попадает в организм с готовыми продуктами, например, копченостями, маринованными продуктами и т. д. Чрезмерное потребление соли приводит к нагрузке на почки, которые должны выводить соль, возникает задержка жидкости, отеки, повышается артериальное давление, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек.
Миф №3. Нельзя есть капустные овощи, так как они содержат соединения, препятствующие усвоению йода
Капустные овощи - различные виды капусты, шпинат, кабачки, брокколи, репа - являются отличным источником питательных веществ. Считается, что они обладают и сильным противораковым действием, так как содержат различные биологически активные соединения - кверцетин, зеаксантин, лютеин, а также фолиевую кислоту, кальций, калий, витамин С. Поэтому ни в коем случае не исключайте капустные овощи из рациона, а старайтесь есть их чаще. Рекомендуется добавлять в эти овощи йодированную соль и подвергать их термической обработке, такой как приготовление на пару, гриль или запекание, поскольку считается, что нежелательные соединения - гойтрогены, присутствующие в капустных овощах, подавляющие выработку гормонов щитовидной железы и ограничивающие усвоение йода - во время термической обработки уменьшаются.
Старайтесь каждый день съедать не менее 300 г свежих и термически обработанных овощей разных цветов и видов, особенно сезонных!
Миф №4. Рыбные палочки - источник йода?
Да, рыбные палочки тоже содержат йод. Однако при их выборе обратите внимание на информацию на маркировке. К сожалению, в их составе часто мало рыбного филе, а большую часть массы составляет панировка. К рыбным палочкам промышленного производства могут быть добавлены и дополнительные ингредиенты, например, усилители вкуса, которые содержат много соли.