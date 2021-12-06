RUS TVNET в Украине ⟩ Бывший пленник Станислав Асеев о тайной тюрьме в Донецке

Заключенного пытали на протяжении недели в одно и то же время, пока он сидел в подвале. Когда его завели в камеру, в которой находился Асеев, он все еще не понимал, где находится. Когда наступал вечер, он просто садился на край своей нары и в течение полутора часов бредил. Ему казалось, что он в подвале. Когда он слышал какие-то шаги за дверью, ему казалось, что идут за ним. Он просто говорил: "Терпи сынок, терпи, терпи, терпи". Асеев вместе с другими заключенными пытались привести его в чувства, говорили ему, что все закончилось: "Ты не в подвале, сын в соседней камере, вас никто не пытает". Он просто впадал в неадекватное состояние на полтора часа в течение нескольких дней. На следующее утро он вообще ничего не помнил.

"Моя известность - это причина, по которой я сейчас сижу здесь"

Первый приговор Асееву был вынесен 5 августа 2019 года. На тот момент он уже был в заключении два года и три месяца. У него было 7 статей. Одна статья - это шпионаж, а все остальные - экстремизм, призывы к экстремизму и т. д.

"Что подразумевается под экстремизмом - это журналистская деятельность. Все журналисты - экстремистское сообщество", - поясняет бывший заключенный.

Его осудили за один день, ему дали 15 лет тюрьмы. "Тогда уже готовился обмен, это был политический момент. Я согласился со всеми обвинениями, мне было все равно, лишь бы на обмен", - отмечает он. В этом же месяце, в конце августа, Асеева снова привезли в суд по тем же статьям (добавили еще несколько эпизодов по экстремизму). Он снова получил 15 лет тюрьмы.

Журналист тогда обратился к судье с вопросом: "Я прощу прощения, но вы меня уже второй раз судите и опять 15 лет. Это 30 лет или 15?". Она ответила, что если будут расхождения в вопросе реализации приговора, тогда и будут смотреть, и ушла. По словам Асеева, суд прошел за один день в течение получаса.

"Я не был уверен, что меня поменяют, но я только на это и надеялся. Я понимал, что из этой системы выход только один. Статья за шпионаж - это от 10 лет. Мне было наплевать, сколько мне дадут", - объясняет он.

29 декабря 2019 года Станислав Асеев был освобожден из плена в рамках обмена "76 на 127". При обмене удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украине территорию. В свою очередь Украина передала 124 человека.