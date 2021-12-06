RUS TVNET в Украине ⟩ Бывший пленник Станислав Асеев о тайной тюрьме в Донецке

Асеев прокомментировал задержание Куликовского лаконично: "Классический военный преступник, на котором убийства, изнасилования и сотни пыток. Я надеюсь, что ему дадут пожизненное. Я имел непосредственное отношение к его аресту. Это главный психопат и военный преступник. Я не то чтобы радуюсь, я, наверное, уже не способен на такие эмоции. Но внутренне я был очень глубоко удовлетворен, когда услышал, что ночью его арестовали".
Известность в медийном смысле сохранила здоровье
Бывший пленник рассказал о том, как была устроена "тюрьма" изнутри. "Были люди из числа заключенных, которые считались приближенными и являлись правой рукой администрации. Их руками и избивали заключенных, включая меня. Эти люди формально тоже были заключенными, у них были статьи местного уголовного кодекса. Они были приближены к администрации, их не трогали. Но они участвовали в избиении людей. Были люди, которые, наоборот, занимали самое низшее положение. Это те (мужчины), кого Куликовский провел через сексуальное насилие. Их вообще за людей не считали, их били круглосуточно - кто угодно и когда угодно", - объясняет Асеев.
К нему было особое отношение, так как его дело было очень известным. Администрация "Изоляции" получила приказ не привлекать его к физическим работам.
"Я единственный заключенный, которого ни разу за два с половиной года не вывели на работы за пределы камер. Банально чтобы я не сбежал. Цена моя как пленного возросла, они понимали, что могут за меня многое получить на обмене, меня держали отдельно от общей массы. Били меня значительно меньше.
Известность в медийном смысле сохранила мне очень много здоровья", - говорит Станислав.
Кто попадал в "Изоляцию"? По словам Асеева, половина заключенных - это ополченцы, боевики, которых бросали туда свои же. "Я сидел с людьми практически всех званий. Полковники, подполковники, майоры: не было ни одного дня, чтобы я не сидел с кем-то из боевиков". К другой группе людей относятся гражданские, которые могли быть кем угодно. Людей волнами бросали в "Изоляцию", делая их террористами. Обвиняли их в работе на Службу безопасности Украины. Если у человека был какой-то бизнес в Донецке и его надо было отобрать, он тоже становился шпионом. Это также могли быть проукраински настроенные люди, которые что-то написали в Twitter, Facebook, "ВКонтакте":
"Я сидел с человеком, который просто лайкнул пост "Донецк - это Украина".
Также была небольшая группа людей, которые действительно сотрудничали с украинскими спецслужбами.
"Терпи сынок, терпи, терпи, терпи"
Бывший пленник со временем привык к ужасам, которые происходили в "Изоляции". Страшные ожоги, пытки, крики через полтора года стали для него обыденностью. Но был один случай, который глубоко врезался ему в память. "То, что произошло с этим человеком (он до сих пор находится в заключении, но уже не в "Изоляции"), это повлияло на меня очень сильно. Его завели из подвала, когда он уже пытался покончить с собой. Именно из-за этого его перевели к нам. Его привели окровавленного, со сломанными ребрами, с глубокими ожогами. Пытали его вместе с сыном. Их пытали на одном столе, и у него очень пошатнулась психика", - рассказывает Асеев.