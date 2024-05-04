Апрельская новость в Киеве, несомненно, была воспринята с облегчением, а в Кремле - с грустью. Конгресс США наконец снял шестимесячную блокаду и утвердил новый пакет военной помощи Украине (а также Израилю и Тайваню). Этот прорыв произошел всего через несколько дней после того, как лидеры ЕС также пообещали предоставить Киеву еще большую поддержку в дополнение к недавно утвержденным масштабным пакетам помощи. Как будет выглядеть эта поддержка, еще предстоит определить, но Германия уже пообещала еще одну систему противовоздушной обороны Patriot - одну из ключевых технологий, которая не позволила России получить решающее преимущество - и призвала других членов ЕС помочь укрепить противовоздушную оборону Украины.
Поддержка крайне необходима. Украина пережила трудные месяцы. Поскольку долгожданное военное контрнаступление в прошлом году практически не принесло результатов, неспособность США договориться о новом пакете помощи серьезно подорвала уверенность и боевой дух украинцев. Запасы боеприпасов сократились, поскольку Кремль усилил ракетные удары по промышленной и энергетической инфраструктуре страны.
Поскольку ситуация в Украине становилась все более мрачной, Кремль мог похвастаться успехом. Хотя многие россияне хотели бы положить конец войне, диктатор Владимир Путин, возможно, воодушевил их тем, что желание Запада помочь Украине ослабевает. Мало того, что российские заводы по производству боеприпасов все еще работают, у Дональда Трампа есть хорошие шансы победить на президентских выборах в США и в начале следующего года вернуться в Белый дом. Своего рода победа России казалась близкой.