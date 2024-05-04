Апрельская новость в Киеве, несомненно, была воспринята с облегчением, а в Кремле - с грустью. Конгресс США наконец снял шестимесячную блокаду и утвердил новый пакет военной помощи Украине (а также Израилю и Тайваню). Этот прорыв произошел всего через несколько дней после того, как лидеры ЕС также пообещали предоставить Киеву еще большую поддержку в дополнение к недавно утвержденным масштабным пакетам помощи. Как будет выглядеть эта поддержка, еще предстоит определить, но Германия уже пообещала еще одну систему противовоздушной обороны Patriot - одну из ключевых технологий, которая не позволила России получить решающее преимущество - и призвала других членов ЕС помочь укрепить противовоздушную оборону Украины.