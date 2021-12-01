Фото ⟩ Движение на улицах Риги "заморожено" - транспорт ждали до 40 минут

"В городе пошел снег - общий поток движения замедлился, и это может повлиять и на общественный транспорт. Призываем следить за ситуацией и запланировать дополнительное время на поездку!" - указывает Rīgas satiksme в сети Twitter.

Из-за погоды автобусы могут опаздывать на сорок минут, троллейбусы - на тридцать, а трамваи - на десять. Водители должны быть особо внимательными и принимать во внимание, что поток движения замедлился.

Lūgums ņemt vērā, ka laikapstākļu dēļ, pilsētā ir palielinājušies kavējumi. Autobusiem līdz 40 min. trolejbusiem līdz 30 min. savukārt, tramvajiem līdz 10 min. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) December 1, 2021

На данный момент в городе работают 47 бригад посыпания улиц, 12 тракторов и 8 посыпательных машин, сообщает предприятие Rīgas ielu uzturētāji ziemā.

Галерея: Снег в Риге

Данные Balticmaps показывают, что движение замедлено почти на всех главных улицах и мостах Риги. Среди них - улица Деглава, Улманя гатве, улица Гранита. Большая пробка также образовалась на улице Мукусалас, на Каменном и Вантовом мостах, улицах Калупес, Лубанас, Дзелзавас, Чака и Краста.

Один из велосипедистов в Twitter попросил водителей держать дистанцию и быть вежливыми, так как на дорогах скользко.

Rīgas satiksme сообщает, что с 3 ноября вступают в силу изменения в расписании движения с целью подстроить движение транспорта под поток пассажиров и обеспечить доступность персонала для выполнения рейсов.

"Мы призываем общество к пониманию и просим принимать во внимание, что на движение сегодня повлиял не только активный снегопад, но и встреча министров иностранных дел НАТО, которая проходит в Риге уже с понедельника.