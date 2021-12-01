Фото ⟩ Движение на улицах Риги "заморожено" - транспорт ждали до 40 минут
В среду, 1 декабря, метель "заморозила" движение почти по всей Риге - на улицах образовались основательные пробки, а автобусы могли опаздывать на сорок минут.
В среду, 1 декабря, метель "заморозила" движение почти по всей Риге - на улицах образовались основательные пробки, а автобусы могли опаздывать на сорок минут.
"В городе пошел снег - общий поток движения замедлился, и это может повлиять и на общественный транспорт. Призываем следить за ситуацией и запланировать дополнительное время на поездку!" - указывает Rīgas satiksme в сети Twitter.
Из-за погоды автобусы могут опаздывать на сорок минут, троллейбусы - на тридцать, а трамваи - на десять. Водители должны быть особо внимательными и принимать во внимание, что поток движения замедлился.
Lūgums ņemt vērā, ka laikapstākļu dēļ, pilsētā ir palielinājušies kavējumi. Autobusiem līdz 40 min. trolejbusiem līdz 30 min. savukārt, tramvajiem līdz 10 min.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) December 1, 2021
На данный момент в городе работают 47 бригад посыпания улиц, 12 тракторов и 8 посыпательных машин, сообщает предприятие Rīgas ielu uzturētāji ziemā.
Галерея: Снег в Риге
Данные Balticmaps показывают, что движение замедлено почти на всех главных улицах и мостах Риги. Среди них - улица Деглава, Улманя гатве, улица Гранита. Большая пробка также образовалась на улице Мукусалас, на Каменном и Вантовом мостах, улицах Калупес, Лубанас, Дзелзавас, Чака и Краста.
Один из велосипедистов в Twitter попросил водителей держать дистанцию и быть вежливыми, так как на дорогах скользко.
🇱🇻 Velobraucējs #Rīga #Latvija aicina ieturēt distanci un savstarpējo pieklājību, jo ceļi ir slideni.— BreakingLV (@breakinglv) November 30, 2021
🎥 @merelysimple pic.twitter.com/VYxkwAsABR
Rīgas satiksme сообщает, что с 3 ноября вступают в силу изменения в расписании движения с целью подстроить движение транспорта под поток пассажиров и обеспечить доступность персонала для выполнения рейсов.
"Мы призываем общество к пониманию и просим принимать во внимание, что на движение сегодня повлиял не только активный снегопад, но и встреча министров иностранных дел НАТО, которая проходит в Риге уже с понедельника.
Во время пробок также затруднены работы по уборке снега и посыпанию улиц. Прогноз погоды на ближайшие два дня обещает метель, поэтому мы планируем привлечь дополнительную технику. Мы готовы начать вывозить снег, если это понадобится", - сообщает предприятие Rīgas ielu uzturētāji ziemā.