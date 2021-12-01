С четверга бустерную дозу вакцины смогут получить все жители от 18 лет и старше

По словам представителя отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Зайги Барвиды, в случае прививки AstraZeneca бустерную вакцинацию могут получить все лица старше 18 лет, если с момента получения второй дозы прошло пять месяцев.

В случае с Johnson&Johnson получить бустерную дозу можно, если с момента вакцинации прошло восемь недель.

Для вакцин мРНК (Pfizer и Moderna) получить бустерную вакцинацию могут люди старше 18 лет, если с момента введения второй дозы прошло шесть месяцев.

Что касается ревакцинации для тех, кто получил вакцину Johnson&Johnson и заболел, то для них срок ревакцинации составляет полгода после вакцинации или перенесенного заболевания.

Ревакцинация не требуется (за исключением лиц с серьезно ослабленной иммунной системой) тем, у кого был положительный результат ПЦР-теста на SARS CoV-2 до, после или между дозами вакцины.

Руководитель отдела проекта вакцинации Эва Юхневича напомнила, что по-прежнему очень важна первичная вакцинация пожилых людей старше 60 и дополнительная вакцинация для людей с ослабленным иммунитетом, а также бустерная вакцинация для пожилых людей старше 65 лет и клиентов учреждений социального ухода.