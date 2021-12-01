Ср, 1.12.2021
Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо, попал в какой-то список. Я слышал, что есть списки артистов - желтые и красные. Желтые - это "непонятно", красные - это те, кто под запретом. Руслан Белый, комик
Руслан Белый, комик

С четверга бустерную дозу вакцины смогут получить все жители от 18 лет и старше

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С четверга, 2 декабря, процесс бустерной вакцинации будет организован в соответствии с последними рекомендациями Государственного совета по иммунизации, поэтому, помимо ранее установленных групп, бустерную вакцину должны будут получать все жители старше 40 лет, а люди в возрасте от 18 до 39 лет могут получить бустерную вакцину.

По словам представителя отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Зайги Барвиды, в случае прививки AstraZeneca бустерную вакцинацию могут получить все лица старше 18 лет, если с момента получения второй дозы прошло пять месяцев.

В случае с Johnson&Johnson получить бустерную дозу можно, если с момента вакцинации прошло восемь недель.

Для вакцин мРНК (Pfizer и Moderna) получить бустерную вакцинацию могут люди старше 18 лет, если с момента введения второй дозы прошло шесть месяцев.

Что касается ревакцинации для тех, кто получил вакцину Johnson&Johnson и заболел, то для них срок ревакцинации составляет полгода после вакцинации или перенесенного заболевания.

Ревакцинация не требуется (за исключением лиц с серьезно ослабленной иммунной системой) тем, у кого был положительный результат ПЦР-теста на SARS CoV-2 до, после или между дозами вакцины.

Руководитель отдела проекта вакцинации Эва Юхневича напомнила, что по-прежнему очень важна первичная вакцинация пожилых людей старше 60 и дополнительная вакцинация для людей с ослабленным иммунитетом, а также бустерная вакцинация для пожилых людей старше 65 лет и клиентов учреждений социального ухода.

Цифровые сертификаты, выданные после завершения курса первичной вакцинации, продолжат действовать. В цифровом сертификате будет отображаться дата бустерной вакцинации и название вакцины, а сам сертификат будет действителен на 15-й день после бустерной вакцинации. Оба сертификата будут действительными.


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