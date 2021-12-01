В Латвии достаточно вакцин для бустерных и первичных прививок

Так она прокомментировала прозвучавшие опасения, что бустерная вакцинация особо не популяризируется главным образом потому, что в Латвии не хватает доз вакцин.

"Вакцин более чем достаточно. В настоящее время в Латвии доступно более миллиона вакцин всех видов", - заверила руководитель отдела.

Она отметила, что каждый человек, прежде чем получить прививку от Covid-19, может узнать, где доступны вакцины конкретного производителя. Это можно выяснить, позвонив по телефону 8989 или на сайтах manavakcina.lv и covid19.gov.lv.

Как сообщалось, в связи с появлением нового омикрон-штамма коронавируса в Латвии скорректированы основные рекомендации по получению бустерных вакцин - теперь дополнительную вакцину можно получить через пять месяцев после вакцинации вакциной AstraZeneca. Решение о внесении изменений в рекомендации принял Государственный совет по иммунизации (VIP) на заседании в понедельник, 29 ноября.

Новые рекомендации VIP предусматривают, что в дополнение к ранее определенным группам населения все лица старше 40 лет должны пройти бустерную вакцинацию.

В соответствии с новыми рекомендациями после первой вакцинации любой из вирусных векторных вакцин все люди в возрасте 18 лет и старше должны пройти дополнительную вакцинацию через восемь недель после вакцинации Johnson&Johnson и через пять месяцев после AstraZeneca.

Ранее бустерную вакцинацию после AstraZeneca можно было провести не ранее, чем через шесть месяцев.