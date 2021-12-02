Детей от 5 до 11 лет в основном будут вакцинировать семейные врачи

Она отметила, что начат активный подготовительный этап, чтобы, как только будут получены предусмотренные для детей вакцины, вакцинация началась немедленно. Вакцины Pfizer/BioNTech для детей планируется получить во второй половине декабря.

Юхневича сообщила, что в настоящее время дополняется руководство по вакцинации, которое является основным документом для медиков при вакцинации, а также ведется информирование общественности.

Как сообщалось, Государственный совет по иммунизации ранее поддержал вакцинацию против Covid-19 детей в возрастной группе от 5 до 11 лет и особенно рекомендовал ее детям из группы риска с высокой вероятностью протекания Covid-19 в тяжелой форме. К ним относятся дети с онкологическими заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими заболеваниями органов.

Дети с этими и другими нарушениями здоровья, как и взрослые, подвергаются повышенному риску, и вакцина, зарегистрированная для этой возрастной группы, может помочь предотвратить заражение и облегчить потенциально тяжелый ход заболевания Covid-19.