Чт, 2.12.2021
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Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент
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Детей от 5 до 11 лет в основном будут вакцинировать семейные врачи

Иллюстративное фото ФОТО: PNW Production/Pexels

Вакцинация от Covid-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет преимущественно будет организована у семейных врачей и в медицинских учреждениях, сообщила на Латвийском радио руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

Она отметила, что начат активный подготовительный этап, чтобы, как только будут получены предусмотренные для детей вакцины, вакцинация началась немедленно. Вакцины Pfizer/BioNTech для детей планируется получить во второй половине декабря.

Юхневича сообщила, что в настоящее время дополняется руководство по вакцинации, которое является основным документом для медиков при вакцинации, а также ведется информирование общественности.

Как сообщалось, Государственный совет по иммунизации ранее поддержал вакцинацию против Covid-19 детей в возрастной группе от 5 до 11 лет и особенно рекомендовал ее детям из группы риска с высокой вероятностью протекания Covid-19 в тяжелой форме. К ним относятся дети с онкологическими заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими заболеваниями органов.

Дети с этими и другими нарушениями здоровья, как и взрослые, подвергаются повышенному риску, и вакцина, зарегистрированная для этой возрастной группы, может помочь предотвратить заражение и облегчить потенциально тяжелый ход заболевания Covid-19.

Европейское агентство лекарственных средств зарегистрировало вакцину Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Это было сделано на основании оценки данных исследования, которые показали, что преимущества вакцинации против Covid-19 для этой группы населения перевешивают риски. В исследовании приняли участие 3082 ребенка.


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