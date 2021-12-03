Кариньшу заплатите чеканной монетой

Но это все демагогия. Может быть, окажется, что не так уж и мало получают наши политики.

Методология

Итак, цель работы: выяснить, насколько больше в сравнении с обычным населением зарабатывают политики. Для этого были выбраны несколько стран, в каждой из которых со средней зарплатой населения сравнивались зарплаты президента, премьер-министра, министров и депутатов парламента.

Сравнение пойдет по коэффициентам. Если, например, средняя зарплата в стране - 1000 евро, а президент получает 5000 евро, то его коэффициент - 5000/1000=5. Или, попросту говоря, президент получает пять средних зарплат обычного гражданина.

После чего мы можем сравнить, как относительно своего населения зарабатывают политики других стран. Например, если во всем мире депутаты парламента получают в три раза больше среднего населения, а в Латвии - в 10 раз больше, то есть повод задуматься.

Дисклеймер

Текст не претендует на то, чтобы называться научным исследованием. У него есть свои ограничения. Он, скорее, создан для поиска тенденций. Но, предвидя некоторые вопросы, я постараюсь на них ответить прямо здесь. Если вам это не очень важно - смело проматывайте эту часть текста.

Почему были выбраны именно эти страны?

Хотелось остаться в рамках читабельности. Больше стран - больше чисел, больше объем статьи, больше вероятность, что текст не прочитают. Так что пришлось себя ограничивать.

Я взял только европейские страны, потому что все-таки мы часть Евросоюза. Литва и Эстония - очевидно, соседи, Балтийский блок, схожая история. Финляндия - ближайший представитель Скандинавии. Германия - богатейшая страна Европы. Польша - тоже сосед, но уже представитель Восточной Европы. Ну и Россия, потому что российское инфополе многим интересно.

Но это не должно останавливать вас. Если есть какая-то страна, которая вам особенно интересна - поищите данные о ней и сделайте то же самое, что и я.

Почему зарплаты взяты брутто, а не нетто?

Мы не сравниваем абсолютный доход между собой. Мы сравниваем коэффициенты - зарплату политиков относительно зарплаты населения. Так как политики и население живут в одной стране (по крайней мере номинально) и платят одни и те же налоги (по крайней мере номинально), то и коэффициент бы не изменился.

Почему именно средняя зарплата, а не минимальная?

Минимальная зарплата прописана на бумаге, ее назначает государство. А вот средняя зарплата уже какой-никакой, но показатель того, насколько успешна экономика страны и как живут в ней обычные люди.

Но, повторюсь, вам никто не мешает пересчитать мои данные, уже пользуясь минимальной зарплатой.

Насколько точны показатели средней зарплаты?

Это одно из ограничений. Не все страны легко делятся средней зарплатой своего населения. И иногда данные из разных источников отличались. Однако не сильно, в рамках нескольких процентов.