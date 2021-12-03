Кариньшу заплатите чеканной монетой

Но, давайте отправимся в другие страны!
Президент: 6,06
Премьер-министр: 3,52
Министры: ???
Депутаты парламента: 2,15
Итак, если премьер-министр и депутаты Сейма ведут себя несколько скромнее своих латвийских коллег, то президент Литвы наоборот, устроился чуть получше. Впрочем, он всего один, так что лично у меня особых претензий нет. Но я и не литовец.
Президент: 4,29
Премьер-министр: 3,97
Министры: 3,65
Депутаты парламента: 2,79
Премьер-министры и его кабинет зарабатывают сопоставимо с латвийскими коллегами. Президент - заметно меньше, а вот эстонским депутатам их балтийские визави могут позавидовать.
Президент: 2,92
Премьер-министр: 3,78
Министры: 2,9
Депутаты парламента: 1,84
Скромность финских политиков очаровывает. Впрочем, тут свою роль сыграла и относительно высокая средняя зарплата - 3600 евро (если верить авторам этой статьи, в которой они же сами и признаются, что высчитать среднюю зарплату в Финляндии очень сложно).
Президент: 4,82
Канцлер: 6,63
Министры: 4,02
Депутаты парламента: 1,1
Канцлер - глава правительства, так что в контексте этого текста выполняет ту же роль, что и премьер-министр.
Одно из главных удивлений исследования. Увидев высокую среднюю зарплату (выше 4000 евро), я ожидал, что результаты немецких политиков будут близки их скандинавским коллегам. Однако, это оказалось справедливо только для депутатов парламента, зарплата которых пересчитывается каждый год исходя из дороговизны жизни.
А вот министры, канцлер и президент откровенно шикуют. Были бы вы готовы настолько поднять коэффициенты нашим политикам, если бы это гарантировало, что экономика и уровень жизни Латвии поднимутся до Германии?
Президент: 3,24
Премьер-министр: 2,71
Министры: 2,35
Депутаты парламента: 1,7
А вот польские депутаты гордо выхватывают у финов знамя самых скромных и нетребовательных. Связано ли это с тем, что среди исследованных стран Польша находится ниже всех к рейтинге коррупции? Вопрос - открытый.
Президент: 14,9
Премьер-министр: 11
Министры: ???
Депутаты парламента: 8,02
Как я и говорил, найти открытые данные об официальных заработках российских политиков невероятно сложно. Еще сложнее в декларации определить, что из доходов зарплата, а что... другие доходы.
И тем не менее какая-то информация просачивается в СМИ и, ну, комментировать не буду, посмотрите сами.
Выводы
Если убрать за скобки Россию, то приходится признать, что политики стран Балтии одни из самых зарабатывающих в Европе относительно среднего населения. За исключением Германии, пожалуй. Лидера среди этой троицы выбрать сложновато. И это мы еще не учитываем тот факт, что зарплаты политиков, в отличие от зарплат большинства жителей, прописаны в законе и за их выплату можно не переживать.
Эпилог
Предисловие к этой статье я написал до того, как провел исследование. Мне, правда, казалось, что за хороший результат надо платить. Я всегда был против критики политиков за их зарплаты. Все-таки ответственность на них большая. Без ложного пафоса - судьба страны.
Но вот, спустя многие часы поиска информации и высчитывания коэффициентов, мне приходится признать, латвийские политики действительно зарабатывают достаточно.
Я еще мог бы подумать, что просто плохо подобрал страны. Но вот я, случайным образом тыкаю пальцем в карту Европы. Сербия. Коэффициент депутатов парламента - немногим выше единицы. Коэффициент премьер-министра - полтора.
И я ни в коем случае не хочу стыдить людей за высокие заработки. Но в большинстве профессий принято так: хочешь больше зарабатывать - лучше трудись. И, если коэффициенты наших политиков выше финских, может, и работать надо лучше них?