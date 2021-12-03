Пт, 3.12.2021
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Кариньшу заплатите чеканной монетой

ФОТО: Коллаж TVNET. PETIT TESSON/POOL/AFP и кадр из сериала The Witcher

Любая новость о повышении зарплат политиков в Латвии автоматически вызывает лавину комментариев. Диапазон реакций: от сдержанного сарказма до активной агрессии. И это объяснимая реакция. Но захотелось разобраться - а так ли много получают наши политики в сравнении с политиками других стран.

Предисловие

Есть, конечно, некая забавность в разнице реакций. Когда мы говорим о здравоохранении или образовании, а особенно - о нехватке кадров, одной из причин называется недостаточная оплата труда. Действительно, зачем становиться педагогом, чтобы потом перерабатывать, терпеть насмешки детей, претензии родителей и требования школы и получать при этом 700 евро в месяц?

Да даже если и стал педагогом - в частном центре тебе заплатят больше. Репетиторство куда выгоднее. А уж врачам даже и в Латвии оставаться необязательно. У каждого есть знакомый или знакомый знакомого, который уехал в Скандинавию или Германию и открыл там свою практику.

Но почему-то связать качество работы политиков и их зарплату в голову приходит немногим. Зачем думающим и талантливым людям уходить в политику, если можно больше заработать в бизнесе, например.

Это с одной стороны. А с другой - политики получают зарплату с наших налогов. И выбираем тех, кто будет управлять страной, тоже мы. Технически говоря, мы - работодатели депутатов и министров. Подняли бы вы зарплату своим работникам, если бы вас не устраивала их работа, в надежде, что увеличится приток желающих выполнить эту работу лучше?

Но это все демагогия. Может быть, окажется, что не так уж и мало получают наши политики.

Методология

Итак, цель работы: выяснить, насколько больше в сравнении с обычным населением зарабатывают политики. Для этого были выбраны несколько стран, в каждой из которых со средней зарплатой населения сравнивались зарплаты президента, премьер-министра, министров и депутатов парламента.

Сравнение пойдет по коэффициентам. Если, например, средняя зарплата в стране - 1000 евро, а президент получает 5000 евро, то его коэффициент - 5000/1000=5. Или, попросту говоря, президент получает пять средних зарплат обычного гражданина.

После чего мы можем сравнить, как относительно своего населения зарабатывают политики других стран. Например, если во всем мире депутаты парламента получают в три раза больше среднего населения, а в Латвии - в 10 раз больше, то есть повод задуматься.

Дисклеймер

Текст не претендует на то, чтобы называться научным исследованием. У него есть свои ограничения. Он, скорее, создан для поиска тенденций. Но, предвидя некоторые вопросы, я постараюсь на них ответить прямо здесь. Если вам это не очень важно - смело проматывайте эту часть текста.

Почему были выбраны именно эти страны?

Хотелось остаться в рамках читабельности. Больше стран - больше чисел, больше объем статьи, больше вероятность, что текст не прочитают. Так что пришлось себя ограничивать.

Я взял только европейские страны, потому что все-таки мы часть Евросоюза. Литва и Эстония - очевидно, соседи, Балтийский блок, схожая история. Финляндия - ближайший представитель Скандинавии. Германия - богатейшая страна Европы. Польша - тоже сосед, но уже представитель Восточной Европы. Ну и Россия, потому что российское инфополе многим интересно.

Но это не должно останавливать вас. Если есть какая-то страна, которая вам особенно интересна - поищите данные о ней и сделайте то же самое, что и я.

Почему зарплаты взяты брутто, а не нетто?

Мы не сравниваем абсолютный доход между собой. Мы сравниваем коэффициенты - зарплату политиков относительно зарплаты населения. Так как политики и население живут в одной стране (по крайней мере номинально) и платят одни и те же налоги (по крайней мере номинально), то и коэффициент бы не изменился.

Почему именно средняя зарплата, а не минимальная?

Минимальная зарплата прописана на бумаге, ее назначает государство. А вот средняя зарплата уже какой-никакой, но показатель того, насколько успешна экономика страны и как живут в ней обычные люди.

Но, повторюсь, вам никто не мешает пересчитать мои данные, уже пользуясь минимальной зарплатой.

Насколько точны показатели средней зарплаты?

Это одно из ограничений. Не все страны легко делятся средней зарплатой своего населения. И иногда данные из разных источников отличались. Однако не сильно, в рамках нескольких процентов.

Поэтому показатель средней зарплаты взят настолько точный, насколько это возможно без организации еще одного исследования. И, разумеется, все это данные за 2021 год, то есть уже пандемийный период.

Насколько точны показатели зарплат политиков?

Здесь все еще сложнее. Это могла бы быть отдельная статья - как искать зарплаты чиновников. Кстати, хотелось бы отметить, что как раз зарплаты политиков из Латвии никто не скрывает, есть очень удобная Excel-табличка, где указаны зарплаты всех: депутатов самоуправлений, судей, помощников министров. С остальными странами все не так просто.

Большей частью я пользовался данными, указанными на государственных сайтах. Зачастую приходилось искать статьи коллег из соответствующих стран. Иногда приходилось брать зарплаты за 2020 или даже 2019 год.

Однако две позиции так и остались неоткрытыми. Российские министры (там и зарплаты других политиков оказалось непросто найти) и, внезапно, литовские министры. Единственное, что я смог найти - статья за 2016 год. Но за это время, например, зарплата премьер-министра выросла почти на 1000 евро, так что я не мог с чистой совестью использовать эти данные.

А что насчёт других бонусов политиков?

Да, разумеется, кроме зарплаты политики (особенно высокопоставленные) пользуются разными привилегиями - оплаченные командировки, президентам выдается жилье и так далее. К сожалению, учесть это не представляется возможным.

Во-первых, сложно обратить такие надбавки в месячную или даже годовую зарплату. Как посчитать стоимость проживания в президентском замке? Во-вторых, использование этих привилегий отличается у людей на одной позиции. Если один депутат пользуется всеми благами, данными ему этой позицией, это не значит, что так поступают все.

Так что в этом тексте мы считаем исключительно официальные заработки в качестве политика.

Так это что - исследование неточное, все факторы не учтены? Зачем текст читать?

Эй! Оно достаточно точное. Возможно, окажется, что коэффициент Кариньша не 3,93; а 3,85 - насколько это принципиальная разница? В рамках научного текста - огромная. В рамках житейского исследования - допустимая.

Но, напишу и в третий раз, - вы всегда можете провести свое более точное исследование.

Результаты

В каждой стране из списка я напишу коэффициенты политиков, а потом подробнее распишу свои впечатления. Абсолютные величины ("сколько ты зарабатываешь") писать буду только в отдельных случаях.

Латвия

Президент: 4,66 (с 2023 года - 5,65)
Премьер-министр: 3,87 (с 2022 года - 3,88)
Министры: 3,67 (с 2022 года - 3,68)
Депутаты парламента: 2,31 (с 14-го Сейма - 2,52)

Средняя брутто-зарплата в Латвии на третий квартал 2021 года - 1280 евро. Президент, на данный момент, получает 5960 евро. Премьер - 4950 евро; министры - по 4699 евро; а депутаты Сейма - по 2963 евро.

Со следующего года зарплаты еще вырастут. И, благодаря удивительной открытости латвийских политиков, мы уже сейчас знаем насколько. Проблема в том, что среднюю зарплату за 2022 год я знать не могу. Но могу предположить.

Средняя зарплата во втором квартале 2021 года относительно второго квартала 2020 года выросла на 10%. Я был пессимистичнее - и поднял ее на 5%. Для коэффициента президента с 2023 года пришлось использовать зарплату 2022 года.

Впрочем, на коэффициенты премьера и рядовых министров это повлияло не сильно.

Но, давайте отправимся в другие страны!

Литва

Президент: 6,06
Премьер-министр: 3,52
Министры: ???
Депутаты парламента: 2,15

Итак, если премьер-министр и депутаты Сейма ведут себя несколько скромнее своих латвийских коллег, то президент Литвы наоборот, устроился чуть получше. Впрочем, он всего один, так что лично у меня особых претензий нет. Но я и не литовец.

Эстония

Президент: 4,29
Премьер-министр: 3,97
Министры: 3,65
Депутаты парламента: 2,79

Премьер-министры и его кабинет зарабатывают сопоставимо с латвийскими коллегами. Президент - заметно меньше, а вот эстонским депутатам их балтийские визави могут позавидовать.

Финляндия

Президент: 2,92
Премьер-министр: 3,78
Министры: 2,9
Депутаты парламента: 1,84

Скромность финских политиков очаровывает. Впрочем, тут свою роль сыграла и относительно высокая средняя зарплата - 3600 евро (если верить авторам этой статьи, в которой они же сами и признаются, что высчитать среднюю зарплату в Финляндии очень сложно).

Германия

Президент: 4,82
Канцлер: 6,63
Министры: 4,02
Депутаты парламента: 1,1

Канцлер - глава правительства, так что в контексте этого текста выполняет ту же роль, что и премьер-министр.

Одно из главных удивлений исследования. Увидев высокую среднюю зарплату (выше 4000 евро), я ожидал, что результаты немецких политиков будут близки их скандинавским коллегам. Однако, это оказалось справедливо только для депутатов парламента, зарплата которых пересчитывается каждый год исходя из дороговизны жизни.

А вот министры, канцлер и президент откровенно шикуют. Были бы вы готовы настолько поднять коэффициенты нашим политикам, если бы это гарантировало, что экономика и уровень жизни Латвии поднимутся до Германии?

Польша

Президент: 3,24
Премьер-министр: 2,71
Министры: 2,35
Депутаты парламента: 1,7

А вот польские депутаты гордо выхватывают у финов знамя самых скромных и нетребовательных. Связано ли это с тем, что среди исследованных стран Польша находится ниже всех к рейтинге коррупции? Вопрос - открытый.

Россия

Президент: 14,9
Премьер-министр: 11
Министры: ???
Депутаты парламента: 8,02

Как я и говорил, найти открытые данные об официальных заработках российских политиков невероятно сложно. Еще сложнее в декларации определить, что из доходов зарплата, а что... другие доходы.

И тем не менее какая-то информация просачивается в СМИ и, ну, комментировать не буду, посмотрите сами.

Выводы

Если убрать за скобки Россию, то приходится признать, что политики стран Балтии одни из самых зарабатывающих в Европе относительно среднего населения. За исключением Германии, пожалуй. Лидера среди этой троицы выбрать сложновато. И это мы еще не учитываем тот факт, что зарплаты политиков, в отличие от зарплат большинства жителей, прописаны в законе и за их выплату можно не переживать.

Эпилог

Предисловие к этой статье я написал до того, как провел исследование. Мне, правда, казалось, что за хороший результат надо платить. Я всегда был против критики политиков за их зарплаты. Все-таки ответственность на них большая. Без ложного пафоса - судьба страны.

Но вот, спустя многие часы поиска информации и высчитывания коэффициентов, мне приходится признать, латвийские политики действительно зарабатывают достаточно.

Я еще мог бы подумать, что просто плохо подобрал страны. Но вот я, случайным образом тыкаю пальцем в карту Европы. Сербия. Коэффициент депутатов парламента - немногим выше единицы. Коэффициент премьер-министра - полтора.

И я ни в коем случае не хочу стыдить людей за высокие заработки. Но в большинстве профессий принято так: хочешь больше зарабатывать - лучше трудись. И, если коэффициенты наших политиков выше финских, может, и работать надо лучше них?


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