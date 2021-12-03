США и Евросоюз ввели новые санкции против Беларуси. Среди наказанных - "Белавиа" и сын Лукашенко

ЕС ужесточает правила приема мигрантов
Власти Беларуси отрицают, что целенаправленно организовывали миграционный кризис на границах ЕС. Однако в недавнем интервью Би-би-си Александр Лукашенко подтвердил, что белорусские пограничники могли помогать мигрантам перебраться на территорию ЕС, "потому что они идут не ко мне, а к вам".
Во вторник государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил после переговоров с главой МИД Латвии, что Вашингтон также намерен ввести новые санкции против Беларуси. "В тесном сотрудничестве с Европейским союзом мы готовим новый раунд санкций с тем, чтобы привлечь режим к ответственности за гибридные операции и продолжающиеся атаки на права человека и международные нормы", - сказал глава Госдепа.
В среду Еврокомиссия предложила некоторым странам ЕС, столкнувшимся с миграционными кризисом на границе с Беларусью, временно отменить существующие правила приема беженцев.
Изменения позволят Польше, Латвии и Литве регистрировать запросы о предоставлении убежища в течение четырех недель, а не десяти дней, как положено сейчас. Кроме того, власти этих стран смогут принимать решения по этим запросам в течение четырех месяцев. Предполагается, что в течение полугода мигранты смогут подавать прошения об убежище только на определенных пограничных переходах, их также смогут держать на границе 16 недель, не переводя в более комфортные центры.
Эти предложения Еврокомиссии уже раскритиковала известная благотворительная организация Oxfam. "Поддерживая задержание мигрантов на границах, ЕС отдает приоритет политике, а не жизням людей", - цитирует Рейтер представителя Oxfam Эрин Маккей.
Какие санкции против Беларуси уже действуют
Ранее страны ЕС уже ввели против Беларуси четыре раунда санкций.
Летом этого года Евросоюз установил эмбарго на экспорт белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов, а также, как было сказано в пресс-релизе, "товаров, используемых в производстве табачных изделий".
В официальном сообщении Совета Евросоюза говорилось, что это решение принято по таким причинам: "В ответ на ширящиеся серьезные нарушения прав человека в Беларуси, жестокие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги".
Кроме того, ЕС закрыл Беларуси доступ на финансовые рынки Евросоюза, запретил страховать и перестраховывать белорусские государственные фирмы и учреждения и остановил выплаты Европейского инвестиционного банка.
Помимо этого, Европейский союз запретил продажу в Беларусь технологий и оборудования, которые могут использоваться для перехвата сообщений в интернете и других типах телекоммуникации, а также продажу товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере.
ЕС также постоянно расширял список белорусских персон и учреждений под адресными санкциями: летом в нем было 166 человек и 15 учреждений. Адресные санкции включают запрет на въезд и заморозку активов.
Минск обещает жесткий ответ на санкции
МИД Беларуси заявил о подготовке жесткого ответа на введенные США и Евросоюзом новые санкции.
"Еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар", - говорится в заявлении белорусского МИД, которое цитирует Интерфакс.
В заявлении также сказано, что под санкции попали предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису.
"Цель всей этой политики - экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов", - подчеркивает МИД Беларуси.
"В качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.