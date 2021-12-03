США и Евросоюз ввели новые санкции против Беларуси. Среди наказанных - "Белавиа" и сын Лукашенко

Также в списке - ФГУП "Белтехэкспорт", электромеханический завод "АГАТ - системы управления" и еще несколько крупных компаний, включая трех производителей и экспортеров калия.

Кроме того, в американский список попал старший сын Александра Лукашенко Дмитрий, как близкий к режиму чиновник, а также сотрудники МВД и член исполкома белорусского Олимпийского комитета Дмитрий Басков.

Также в четверг о введении санкций против Беларуси объявило канадское правительство и Британия, которая ввела ограничения против ООО "Беларуськалий".

"Эти санкции по-прежнему нацеливаются на важные для режима Лукашенко источники дохода и накладывают жесткие ограничения на ответственных за серьезнейшие антидемократические действия в Беларуси", - заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Европейские санкции

Новые европейские ограничения коснулись 17 белорусских чиновников - сотрудников пограничной службы и судей, а также нескольких государственных предприятий, включая "Гродно Азот" и "Беларусьнефть".

Кроме того, в них также попал "Центрокурорт", компания "Оскартур" и три минских отеля. Также в списке компании "Белавиа" и сирийская "Cham Wings", предприятия"Беларусьшина", "Беларусьнафта", "Гродно-азот", и турецкий паспортно-визовый центр VIP Grub, организует туры в Беларусь.

Санкции коснулись и других компаний, причастных к организации туров для жителей Ближнего Востока и Африки в Минск. В отелях, попавших в список, по версии ЕС размещались мигранты.

Не избежала санкций и государственная авиакомпания "Белавиа", которая, по версии ЕС, "извлекает пользу из режима Лукашенко и поддерживает его".

"Белавиа", согласно документу, участвовала в транспортировке мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь. "Мигранты, желающие пересечь внешние границы союза, направлялись в Минск на рейсах "Белавиа" из некоторых стран Ближнего Востока, в частности, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции", - заявляют в Брюсселе.

Компания Cham Wings, как говорится в документе, увеличила число рейсов по маршруту Дамаск-Минск с лета нынешнего года. Целью этого, согласно документу, была переброска мигрантов в Беларусь.

Ранее министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени говорил, что ЕС разорвет контракты на лизинг самолетов с белорусской государственной компанией "Белавиа". "Или им придется вернуть эти самолеты, или, как я понимаю, последует обращение в суд", - цитировало его агентство Рейтер. Ковени добавил, что из 30 самолетов, находящихся в распоряжении "Белавиа", используются по договорам о лизинге с ирландскими компаниями.

В начале дискуссий об этого рода санкциях - на взятые в лизинг самолеты - Саймон Ковени говорил, что Ирландия полностью поддерживает санкции в принципе, но разорвать уже имеющиеся контракты будет проблематично.