"Игру пора закрывать". Вырезанную из эфира КВН песню Слепакова слили в сеть

В эфир Первого канала выступление Слепакова попало, но, как оказалось, из итоговой версии спецвыпуска в честь 60-летия Клуба весёлых и находчивых (КВН) вырезали часть песни артиста, посвящённую шоу "Игра" на ТНТ.

В этой композиции Семён Слепаков поёт о закрытии нового проекта, параллельно высмеивая автогол Фёдора Кудряшова в футбольном матче сборной Хорватии. Фрагмент про футбол попал в трансляцию, а все остальные строчки были удалены.

Несмотря на то, что до эфира песня целиком так и не дошла, видео с репетиции было слито в соцсети.

Отметим, что в праздничном концерте в честь 60-летия КВН не принимали участия Гарик Мартиросян, Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ольга Картункова, Юлия Ахмедова и другие известные в прошлом КВНщики, которые были задействованы в шоу "Игра" на ТНТ.