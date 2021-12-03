"Игру пора закрывать". Вырезанную из эфира КВН песню Слепакова слили в сеть
В соцсетях появилось видео с репетиции команды КВН "Сборная Пятигорска", на которой юморист Семён Слепаков исполняет песню про закрытие шоу "Игра" на ТНТ.
В соцсетях появилось видео с репетиции команды КВН "Сборная Пятигорска", на которой юморист Семён Слепаков исполняет песню про закрытие шоу "Игра" на ТНТ.
В эфир Первого канала выступление Слепакова попало, но, как оказалось, из итоговой версии спецвыпуска в честь 60-летия Клуба весёлых и находчивых (КВН) вырезали часть песни артиста, посвящённую шоу "Игра" на ТНТ.
В этой композиции Семён Слепаков поёт о закрытии нового проекта, параллельно высмеивая автогол Фёдора Кудряшова в футбольном матче сборной Хорватии. Фрагмент про футбол попал в трансляцию, а все остальные строчки были удалены.
Несмотря на то, что до эфира песня целиком так и не дошла, видео с репетиции было слито в соцсети.
Отметим, что в праздничном концерте в честь 60-летия КВН не принимали участия Гарик Мартиросян, Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ольга Картункова, Юлия Ахмедова и другие известные в прошлом КВНщики, которые были задействованы в шоу "Игра" на ТНТ.
О приостановке съёмок нового проекта ТНТ было объявлено в начале ноября. Официальной причиной продюсеры назвали проблемы, возникшие из-за коронавирусных ограничений, но в сети тут же появились слухи, что к закрытию программы причастен Александр Масляков, который ранее раскритиковал шоу "Игра", назвав его калькой КВН.