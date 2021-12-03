Депутат Рижской думы призвал жителей самим чистить остановки
Оппозиционный депутат Рижской думы Юрис Радзевич (ЧСР) призвал жителей собственными силами чистить от снега остановки общественного транспорта в Риге.
Оппозиционный депутат Рижской думы Юрис Радзевич (ЧСР) призвал жителей собственными силами чистить от снега остановки общественного транспорта в Риге.
Депутат рассказал в Facebook, что этим утром почистил трамвайную остановку в Межапарке, на проспекте Кокнесес, а также призвал не критиковать, а делать.
"У города определенно есть куда более важные дела, чем остановки общественного транспорта, поэтому не будем ждать и сами возьмем в руки лопаты", - призвал Радзевич.
Он также указал, что это занятие дает ощущение выполненной работы и радость, что сделанное служит людям.
Напомним, прошедшей ночью и этим утром по всей Латвии, в том числе и в Риге, прошли сильные снегопады, которые местами продолжаются до сих пор. За ночь толщина снежного покрова в Риге увеличилась на 10 сантиметров.
С учетом того, что снегопад в Риге оказался сильнее, чем ожидалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу впервые в истории объявил в столице красное предупреждение об экстремальном снегопаде.