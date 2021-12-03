Пиджаки, ботокс, Таиланд. Михаил Саакашвили отвечает на обвинения в растрате государственных средств

Защита обвиняемых говорит, что речь идет о представительских расходах бывшего президента и обвинения в растрате, и это часть "черного пиара" нынешних властей по отношению к Саакашвили.

Дело о растрате - одно из нескольких, которые возбудили против Саакашили после смены власти в Грузии. По двум уголовным делам он уже заочно осужден и приговорен к шести годам заключения.

Уже после возвращения Саакашвили в Грузию осенью этого года и его ареста ему предъявили новые обвинения в незаконном пересечении границы Грузии.

Все предъявленные обвинения и вынесенные судебные приговоры Саакашвили считает политически мотивированными. После ареста он объявил голодовку, которую согласился прекратить 50 дней спустя после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь в городе Гори.

"Позорные обвинения"

Впервые за стеклом на месте для подсудимых Саакашвили оказался три дня назад, 29 ноября. Тогда суд рассматривал дело о разгоне митинга и рейде силовиков в телекомпании "Имеди" в ноябре 2007 года - здесь Саакашвили обвиняется в превышении служебных полномочий.

Происходящее в зале суда, в том числе выступление Саакашвили, транслировалось в прямом эфире грузинских телеканалов. У суда тем временем проходила очередная акция в его поддержку. Собравшиеся смотрели за процессом и выступлением экс-президента с установленного на акции монитора.

Обеспечить максимальную открытость и прямую трансляцию призывала все это время защита Саакашвили. Экс-президент накануне призвал пропустить в зал заседания представителей СМИ - и свое выступление он начал с благодарности им.

Себя Саакашвили назвал жертвой пыток, которые, по его мнению, осуществляются по заказу основателя правящей партии Грузии и влиятельнейшего политика Бидзины Иванишвили и российского президента Владимира Путина. Сам процесс Саакашвили назвал фарсом и историческим позором для Грузии.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили клянется, что не тратил государственных денег на личные цели ФОТО: Getty Images

"Меня судят как вора и предъявляют позорные обвинения за то, что я прошел какие-то лечебные процедуры и хотел представить мою страну на высшем уровне, куда бы ни ездил, и встретить хорошо тех, кто сюда приезжал", - заявил экс-президент.

Ботокс или лечение нервов

Оппоненты нынешней власти, говоря об абсурдности обвинений, предъявленных Саакашвили, называют дело о растрате "делом пиджаков" - в перечне президентских расходов, которые прокуратура называет нецелесообразными, оказались семь пиджаков, купленных в Великобритании.

Представители правящей партии расставляют совсем другие акценты - они говорят, что Саакашвили тратил деньги на предметы роскоши и косметические процедуры, в том числе уколы ботокса.