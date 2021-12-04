Такой "Голос" больше не повторить! Шутки и наставления Градского в предпоследнем выпуске

Хотя маэстро уже тогда был плох, но когда его команда была на сцене, он шутил, подсказывал участникам.

"Юлия наконец-то оторвалась, но моя задача была тебя на вожжах сдержать, чтоб ты справилась", - сказал Градский. В проекте он оставил Алишера Каримова.

Видео: Алишер Каримов

Исполнения беременной вокалистки Тамары Кутидзе тронуло Градского и пробило наставника на эмоции.

"Когда вы поворачиваетесь спиной, талия у вас удивительная при таком сроке беременности. Не понимаю, как вам это удалось! Не говорю уже про пение, оно было безупречным", заметил он.

Видео: Тамара Кутидзе

"Мы записали трек "Женщина" в начале 2021 года, но обстоятельства постоянно мешали его выпустить. Думаю, песня дождалась своего часа. Счастлива и благодарна, что Леонид Агутин позволил сделать премьеру на Первом Канале, в рамках соревнования в шоу "Голос", - сказала Тамара Кутидзе.

Ильхом Тагиров из команды Димы Билана исполнил советскую классику "Русское поле". Градский даже пошутил на этот счет: "Уж сколько по поводу нее было шуток и хохм. Композитор Ян Френкель, стихи Инны Гофф, поет Иосиф Кобзон "Русское поле". Несмотря на все это, это одно из самых русских композиций, которые можно было представить".

Напомним, 72-летний певец, композитор и музыкант Александр Градский умер от инфаркта мозга 28 ноября. Первый канал принял решение показать отснятые ранее этапы шоу "Голос" в память о нем.