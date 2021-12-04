После развода дом Пабрикса выставлен на продажу
На продажу был выставлен дом на берегу моря в Лапмежциемсе, принадлежащий министру обороны Артису Пабриксу, сообщает журнал Kas Jauns?
На продажу был выставлен дом на берегу моря в Лапмежциемсе, принадлежащий министру обороны Артису Пабриксу, сообщает журнал Kas Jauns?
"Со взглядом на море. Продается чудесный дом на самом берегу моря, в Лапмежциемсе. С частным выходом к морю. Дом в очень тихом месте, деревья скрывают от глаз соседей. Отличная инфраструктура. В доме пять спален, сауна, хозяйственные помещения, кабинет, большая комната, отдельная кухня, три санузла, широкая терраса", - говорится в тексте объявления.
Стоимость дома с площадью в 250 м2 и землей в 2600 м2 - 370 тысяч евро.
Как известно, в августе этого года Пабрикс сообщил о разводе. Они с Ундиной Пабрикс были женаты с 1997 года. Неизвестно, связана ли продажа дома с разводом напрямую.