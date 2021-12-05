Агата Муцениеце: "Границы закрыты. Моя мама находится в Риге"

В составе жюри в этом выпуске были Татьяна Тарасова, Катерина Шпица, Татьяна Навка, Максим Траньков и Александр Жулин.

Номер получился очень трогательным, судьи не могли сдержать слез.

"Конечно, так не честно. Мы с Катюхой разрыдались. Вот что значит, когда мама смотрит. Ты как никогда сегодня каталась. Вообще не волновалась, улыбалась, было очень трогательно", - сказала Татьяна Навка.

В итоге Агата Муцениеце и Александр Энберт получили высший балл от всех судей за технику и артистизм.

"Границы закрыты. Моя мама находится в Риге", - объяснила Агата.

Актриса призналась, что в момент звонка ей казалось, что границы размыты, что мама рядом: "Хотелось, чтобы ей понравилось, что я делаю. Правильно судьи сказали, что я впала в какую-то эйфорию. Я не каталась, я словно полетела для мамы душой в Ригу... Все окуталось каким-то волшебством любви мамы и ребенка".

Агата поблагодарила своего партнера Александра, а также Илью Авербуха за такую идею.