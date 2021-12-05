Вс, 5.12.2021
Причины пожара выясняют эксперты. Если окажется, что это злонамеренный поступок, недостаточно будет назвать преступника Гринчем о сгоревшей рождественской елке в Каунасе
о сгоревшей рождественской елке в Каунасе

Агата Муцениеце: "Границы закрыты. Моя мама находится в Риге"

ФОТО: Кадр из видео

Латвийская актриса Агата Муцениеце посвятила новый номер на шоу "Ледниковый период" своей маме. В начале выступления она даже позвонила ей по видеосвязи прямо со льда. 

В составе жюри в этом выпуске были Татьяна Тарасова, Катерина Шпица, Татьяна Навка, Максим Траньков и Александр Жулин. 

Номер получился очень трогательным, судьи не могли сдержать слез.

"Конечно, так не честно. Мы с Катюхой разрыдались. Вот что значит, когда мама смотрит. Ты как никогда сегодня каталась. Вообще не волновалась, улыбалась, было очень трогательно", - сказала Татьяна Навка.

В итоге Агата Муцениеце и Александр Энберт получили высший балл от всех судей за технику и артистизм. 

"Границы закрыты. Моя мама находится в Риге", - объяснила Агата. 

Актриса призналась, что в момент звонка ей казалось, что границы размыты, что мама рядом: "Хотелось, чтобы ей понравилось, что я делаю. Правильно судьи сказали, что я впала в какую-то эйфорию. Я не каталась, я словно полетела для мамы душой в Ригу... Все окуталось каким-то волшебством любви мамы и ребенка". 

Агата поблагодарила своего партнера Александра, а также Илью Авербуха за такую идею.

Видео: Агата Муцениеце и Александр Энберт


НАВЕРХ
Back