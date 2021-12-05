На торги выставлен компьютер создателя Wikipedia и NFT первой версии сайта

На аукционе в Нью-Йорке предлагается iMac Strawberry, который Уэйлс использовал для развития и запуска страницы в 2001 году.

Также на аукционе выставлен NFT с копией изначального варианта энциклопедии. Его можно будет использовать как настоящую интернет-энциклопедию - пользователи Сети смогут добавлять свои правки.

Каждые пять минут страница будет возвращаться к изначальному варианту, но при желании владелец сможет изменить настройки, и копия Wikipedia будет работать так же, как настоящая.

Часть доходов от продажи пойдет на финансирование WT.Social project - "нетоксичную альтернативную социальную сеть", которая работает без рекламы.