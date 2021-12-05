Вс, 5.12.2021
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На торги выставлен компьютер создателя Wikipedia и NFT первой версии сайта

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

Компьютер, на котором создатель Wikipedia Джимми Уэйлс 20 лет назад запрограммировал ныне всемирно известную бесплатную интернет-энциклопедию, а также уникальный токен (NFT) с ее первой версией выставлены на торги, сообщил в пятницу, 3 декабря, аукционный дом Christie's.

На аукционе в Нью-Йорке предлагается iMac Strawberry, который Уэйлс использовал для развития и запуска страницы в 2001 году. 

Также на аукционе выставлен NFT с копией изначального варианта энциклопедии. Его можно будет использовать как настоящую интернет-энциклопедию - пользователи Сети смогут добавлять свои правки.

Каждые пять минут страница будет возвращаться  к изначальному варианту, но при желании владелец сможет изменить настройки, и копия Wikipedia будет работать так же, как настоящая. 

Часть доходов от продажи пойдет на финансирование WT.Social project - "нетоксичную альтернативную социальную сеть", которая работает без рекламы.

Оба лота будут выставлены на аукционе до 15 декабря. Christies надеются выручить за них сотни тысяч долларов США.


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