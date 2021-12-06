ФОТО ⟩ "Трусы на голове". Собчак высмеяли за неожиданный наряд

40-летняя Собчак в своём Instagram поделилась фотографией с московской вечеринки, организованной люксовым брендом Prada. На размещённых снимках она позирует в костюме чёрного цвета, состоящем из облегающих брюк и пиджака, который оформлен глубоким декольте.

Интерес же среди подписчиков вызвал головной убор Ксении, завязывающийся под подбородком. По всей видимости, это была какая-то творческая акция совместно с одним из модных домов, но подписчики Собчак тонкости замысла явно не поняли и принялись оскорблять звезду.

"Отличная альтернатива шапочке из фольги", "Шапка для пловцов?", "Когда не успела помыть голову", "Трусы на голове очень кринж", "Шариков после операции", "Лифак и шапка из одного комплекта?" - это лишь малая часть комментариев под снимками.