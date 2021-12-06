Успейте, пока все не растаяло! В Риге заработали лыжные трассы

Как и каждый год, Рижская дума обеспечивает жителям возможности катания на лыжах в Парке победы, на Луцавсале, в Пурвциемсе у Рижской 84-й средней школы, а также в Межапарке.

Традиционно на лыжах можно покататься и в Бикерниекском лесу, где трассу оборудует Дирекция безопасности дорожного движения.

Если сохранятся соответствующие погодные условия, то планируется, что у рижан будет возможность и покататься на катке, который откроют у Рижской 85-й средней школы. Также зимними радостями можно будет насладиться в зрительской зоне Большой эстрады Межапарка, где планируется создать Зимний парк "Межапарк", а также у региональных спортивных центров Laimīte и Ķengarags.