За столиками общепита смогут сидеть не больше четырех взрослых и шести детей

Также достигнута политическая договоренность о продлении времени проведения некоторых развлекательных мероприятий до 23:00, а также о том, что впредь в зеленом режиме (с сертификатами Covid-19) семьям будет предоставлена возможность на мероприятиях сидеть рядом.

Витенбергс сообщил, что изменение по возможному увеличению продолжительности рабочего дня коснется абсолютно всех предпринимателей, которые в настоящее время могут работать в зеленом режиме, но чьи рабочие часы ограничены, - как предприятий общественного питания, так и магазинов и т. д..

Виттенбергс отметил, что параллельно с совещанием коалиции поддержка этих предложений была также получена на уровне экспертов в Группе оперативного управления.

Министр экономики заявил, что правительство может принять решение об этих поправках уже во вторник, 7 декабря.

В то же время Витенбергс отметил, что предложение Министерства экономики разрешить в торговых центрах работать в выходные и праздничные дни не только магазинам товаров первой необходимости пока не получило поддержки со стороны партнеров по коалиции.