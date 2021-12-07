Рукс: в Латвии нет нормы, которая позволяла бы депутатам нарушать закон

Отвечая на вопрос о том, не нарушен ли при задержании Гобземса 29 пункт Сатверсме, в котором говорится, что член Сейма не может быть арестован, у него не может быть произведен обыск или иначе ограничена его личная свобода, если на то нет согласия депутатов, Рукс пояснил, что Гобземса не арестовали, а кратковременно задержали за административное правонарушение.

"Это всегда будет спорным вопросом, но не существует норм, которые позволили бы депутатам беспрепятственно нарушать закон, в данном случае - игнорировать законные требования полиции прекратить административное правонарушение", - подчеркнул глава Госполиции.

Мероприятия, которые рекламировал Гобземс, не были заявлены в официальном порядке, поэтому полицейские обратились к парламентарию и потребовали прекратить незаконные действия, что не было исполнено. Также Гобземс не выполнял законные требования полиции, что также является административным правонарушением, пояснил Рукс.

"На мой взгляд, депутат должен быть примером для общества, соблюдая законы. Что делать, если нормы грубо нарушаются? Допустима ли полная свобода действий? Конечно, нет. Это нелогично. Если ты депутат, тебе позволено все то же, что и другим жителям Латвии. Представьте себе ситуацию, если депутат бы сел пьяный за руль и отказывался от экспертизы. Тогда его нужно было бы задержать, не дожидаясь решений Сейма", - сказал Рукс.

Рукс указал, что полиция не мешала Гобземсу осуществлять деятельность депутата, а целью кратковременного задержания было не позволить собраться большему количеству людей.

На вопрос, почему депутата не задержали в Талси, Рукс указал, что мероприятие в Талси не было слишком крупным, и на тот момент не соответствовало определению собрания, и повышенная угроза эпидемиологической безопасности не была констатирована. Но полиция проверит и эпизод в Талси на предмет возможной административной ответственности политика.

Глава полиции признал, что закон можно интерпретировать по-разному, но он уверен, что полицейские на местах действовали обоснованно и в соответствии с ситуацией.

Рукс указал, что в течение 24 часов полиция проинформирует Сейм о начатых административных процессах, чтобы парламент принял решение по поводу того, что делать с Гобземсом.

Полиция продолжает работу и будет следить за тем, что будет делать в ближайшие дни политик и его сторонники. На данный момент полиция не видит оснований применять нормы Уголовного кодекса.