Автобус в Пардаугаве сбил пешехода

Скорее всего, водитель автобуса своевременно не заметил пешехода.

"Два мужчины вышли, накрыли ее и ждали скорой помощи. Женщина могла двигаться.

Когда "скорая" начала класть ее на носилки, что-то было не так с шеей, а нога была вывернута странным образом.

Я не понимаю, как она переходила дорогу, так как автобус стоял, а она лежала позади него. Как ее могли так сбить?" - рассказал местный житель.

От удара разбилось лобовое стекло автобуса и была повреждена одна из фар. О серьезности ситуации говорит и то, что к происшествию на улице Грауду подключилась и бригада врачей, которая выезжает только в тяжелых случаях.

"Пострадавшая получила тяжелые травмы, политравму, то есть тяжелые повреждения нескольких частей тела. Она находится в сознании",

- рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 180 дорожно-транспортных происшествий, в 12 ДТП пострадали 16 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В понедельник в Рижском регионе зарегистрировано 129 дорожно-транспортных происшествий, 14 - в Земгале, 13 - в Курземе, по 12 - в Латгале и Видземе.

Из 16 пострадавших двое были пешеходами и один - велосипедистом.

Задержаны пять пьяных водителей. За сутки составлено 306 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 68 - за превышение скорости и девять - за агрессивное вождение.