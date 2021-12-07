Видеосаммит Байдена и Путина продлился около двух часов

Такой формат США и Россия использовали впервые.

Путин находился в своей резиденции в Сочи, а Байден - в Белом доме в Вашингтоне.

Переговоры были закрыты для прессы. Согласно распространенной ранее информации, главным вопросом была ситуация в Украине и расширение НАТО на восток.

И Байден, и Путин за несколько дней до переговоров предельно четко обозначили свои цели. Но пока эти позиции выглядят скорее как диаметрально противоположные.

Президент России 1 декабря на церемонии вручения верительных грамот послам в Кремле заявил: "Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача - добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории России".