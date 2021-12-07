Путин и Байден проведут переговоры. Тема - угроза российского вторжения на Украину

"Многие союзники не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи, - сказал один из собеседников газеты. - Мы были удивлены этой разницей в разведданных - как и почему США видели то, чего не видим мы".
По данным издания, Вашингтону пришлось пойти на необычно широкое раскрытие данных разведки, чтобы убедить союзников в Европе в том, что угроза реально существует.
Неизвестно, связано ли это с процессами, описанными Financial Times, но 4 декабря немецкий таблоид Bild опубликовал впечатляющую инфографику с планом возможного российского вторжения, из которой можно было сделать вывод, будто Путин планирует оккупировать не только юго-восточные области Украины, а почти две трети территории соседней страны. Представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию пропагандой.
Что говорят в России
Позиция российских официальных лиц более чем за месяц, прошедший с первых тревожных публикаций в американской прессе, тоже претерпела определенные изменения.
После первых публикаций в Washington Post и Politico пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицал сам факт какой-то переброски войск, работу американских журналистов называл "некачественными вбросами" - и даже углублялся в географию, указывая, что город Ельня, о концентрации рядом с которым российских войск писали зарубежные издания, находится скорее ближе к Беларуси, чем к Украине.
Спикер Кремля утверждал, что со стороны этих изданий идет "пустое, безосновательное нагнетание напряженности" и что Россия ни для кого не представляет угрозы. Сам Путин в интервью "России 24" публикации американских изданий называл "алармистскими".
Но со временем риторика изменилась.
Позиция всех российских официальных лиц сейчас сводится к тому, что если войска и перебрасывают, то происходит это на территории России, то есть является абсолютно внутрироссийским делом, не угрожающим никому из соседей. "Мы на своей территории имеем право войска подвигать, но ни о каком нагнетании речи не идет", - заявлял, например, помощник президента России Юрий Ушаков.
При этом в Москве наоборот заговорили о том, будто это Украина готовится атаковать самопровозглашенные ДНР и ЛНР и якобы уже стянула к линии разграничения в Донбассе чуть ли не половину своей армии, сформировав там ударную группировку численностью до 125 тысяч человек.
"Идет военная накачка Украины, что подогревает настрой Киева на саботаж минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта", - утверждает Лавров.
В Службе внешней разведки России происходящее на востоке Украины в какой-то момент даже сравнили с ситуацией, сложившейся, по ее мнению, в 2008 году незадолго до начала войны в Южной Осетии.
"Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили"сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", - заявили в СВР.
В 2008 году одним из оснований для "операции по принуждению к миру" Грузии для Москвы стала гибель российских миротворцев в Цхинвали. На востоке Украины никаких миротворцев пока нет, но за последние годы там появилось несколько сотен тысяч граждан, которым были выданы российские паспорта. А некоторые из этих новоиспеченных граждан России, как, например, лидеры двух республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, уже даже успели стать членами "Единой России".
Пройдя за месяц путь от полного отрицания возможности нового конфликта до заявлений о готовящейся украинской армией атаки на самопровозглашенные республики, за которым, если следовать кремлевской логике, может последовать какое-то вмешательство Москвы в конфликт, Россия 1 декабря начала уже официальные маневры в Южном военном округе с участием 10 тысяч военнослужащих.