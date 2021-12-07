Путин и Байден проведут переговоры. Тема - угроза российского вторжения на Украину

Президент Байден, в свою очередь, на брифинге 3 декабря дал понять, что прорабатывает целый список шагов и мер, которые сделают для России вторжение в соседнюю страну слишком дорогим. "Я постоянно поддерживаю контакт с нашими союзниками в Европе, с украинцами. Сейчас я составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень трудным то, что он, как опасаются люди, может сделать", - сказал он.

"Война" в медиа

Тема возможного российского вторжения на территорию Украины появилась в американских СМИ в октябре - и с тех пор почти каждую неделю разные издания со ссылкой на источники в американском разведсообществе писали об агрессивных планах Кремля.

Сначала о переброске российских войск к границе сообщила газета Washington Post, спустя пару дней спутниковые снимки перебрасываемых войск опубликовало уже издание Politico, агентство Блумберг сообщило о самом масштабном с советских времен призыве резервистов, якобы проводящемся в России.

Но доказательств того, что что-то подобное в действительности происходило, никто из журналистов найти так и не смог.

ФОТО: Sergei Malgavko/TASS

Примечательно, что первые пару недель, пока тема возможной войны жила лишь в американских СМИ, официальные лица в Киеве не спешили делать каких-то тревожных заявлений, подчеркивая, что они не видят у своих границ ничего особенного по сравнению с 2016-м или 2018 годом.

Но когда об опасности возможного вторжения говорить начали уже не только журналисты, но и едва ли не в ежедневном режиме государственный секретарь Энтони Блинкен, позиция Украины изменилась.

Едва ли не все крупные украинские силовики побывали с визитами в Вашингтоне, после чего руководство Украины стало говорить о том, что и оно также озабочено возможными агрессивными планами Кремля.

Окончательно стало ясно, что США всерьез верят в возможность скорой большой войны и намерены активно вести переговоры с Москвой по этому поводу, когда в Россию с не анонсировавшимся заранее визитом прилетел директор ЦРУ Уильям Бернс.

Непростая дискуссия по украинскому вопросу случилась 1 декабря и между Блинкеном и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время их переговоров в Стокгольме. Как утверждает Блумберг, на неформальном ужине после переговоров Лавров в очередной раз заявил о том, что в Киеве в 2014 году произошел государственный переворот, а госсекретарь напомнил ему в ответ на это, что перевороту предшествовал расстрел почти ста человек силовиками, верными Виктору Януковичу.