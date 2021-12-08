Эстонские пихты, которые продает блогер Варламов, украсят элитные дома россиян

"Мы предлагаем пихты Фразера - это лучшее новогоднее дерево для дома. Вы наверняка помните рождественские сцены из голливудских фильмов, когда в гостиной стоит красивая и пушистая елка. Это и есть пихта Фразера. Ее даже используют в качестве рождественской елки в Белом доме у Президента США", - цитирует Limon.ee сайт Варламова.

Как обещает блогер, на фоне обычных, кривеньких новогодних елок пихта Фразера выглядит как "Мерседес" среди "Жигулей". У нее правильная конусовидная форма, густая крона, маленькие иголки с округлыми кончиками, которые не колют руки.

"Мы везем пихты из специального питомника в Эстонии. Там за ними ухаживают и регулярно постригают крону, чтобы елка была ровной и пушистой", - объясняет Варламов.

Доставка деревьев производится в 124 города России, а в Москве и Санкт-Петербурге - еще и устанавливают. Цены на пихты начинаются от 6,5 тысячи рублей (76 евро) и до 28,5 тысячи рублей (340 евро). А доплатив тысячу рублей (12 евро), компания Варламова еще и установит ее.