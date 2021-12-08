На Рижском вокзале найдена еще одна опасная шахта

На данный момент Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB) ждет объяснений от строителей о нарушениях на объекте, которые произошли в строительной зоне над туннелями А и В, пояснила представитель BVKB Элина Балгалве.

Строительство и проектирование центрального рижского узла Rail Baltica производит компания Bererix, в которой объединились итальянские и бельгийские предприятия, а также местная фирма Rere Būve. Bererix отрицает, что изначальное обследование объекта было неполноценным, но теперь по требованию объект обследуется повторно.

При обследовании на старых чертежах была обнаружена еще одна багажная шахта, которая находится в зоне, где работы должны были проходить после 2024 года.