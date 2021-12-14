В следующем году предусмотрено ввести для работающих пятидневный отпуск по уходу

Введение подобного отпуска в Латвии несет с собой несколько преимуществ. По словам Элины Клявини, которая ежедневно заботится о своей бабушке, они наиболее ярко проявятся в том, что у сотрудников появится чувство безопасности, а также уменьшится чувство вины: "С введением отпуска по уходу работники будут знать, что работодатель их поддержит и поймет. Это не значит, что такой отпуск возьмут все, но хорошо знать, что, если что-то случится, ты будешь защищен и не возникнет конфликтная ситуация с работодателем". Социальный антрополог Анна Жабицка также отмечает, что введение отпуска по уходу для опекуна станет важным сигналом со стороны государства, укрепляющим доверие общества к принятым решениям и к правительству в целом.

Результаты опроса работодателей, проведенного Латвийской конфедерацией работодателей в 2020 году, показывают, что работникам, которым необходимо заботиться о другом члене семьи, чаще всего предлагается гибкий график работы (35%), возможности удаленной работы (25%), сокращенные рабочее время (13%), а также различные другие виды поддержки. Однако около трети опрошенных предприятий (34%) признали, что их работникам, выполняющим обязанности по уходу, никакой поддержки не оказывается.

Тем не менее, есть множество хороших примеров, показывающих, что предприятия поддерживают своих сотрудников различными решениями. Лаура Кершуле, вице-президент SIA Latvijas Mobilais Telefons, рассказывает, что до сих пор на предприятии, если у сотрудника была потребность позаботиться о родственнике, он мог обратиться к своему непосредственному руководителю, одновременно договорившись о способах компенсировать неотработанный день: "SIA Latvijas Mobilais Telefons очень терпимо относится к подобным ситуациям и никогда не возражает, если у работника есть такая необходимость".

Примером хорошей практики является также SIA Liepājas RAS, которое с осени этого года дает своим сотрудникам возможность в случае необходимости использовать три дня оплачиваемого дополнительного отпуска для ухода за своими родственниками. По словам члена правления компании Нормундса Ниедолса, чтобы выяснить, насколько важен этот вид поддержки со стороны работодателя, в SIA Liepājas RAS был проведен опрос работников. По результатам опроса сделан вывод, что такую потребность в повседневной жизни испытывают около 15% работников, в то время как 55% сотрудников предполагают, что могут оказаться в такой ситуации в ближайшее время.

Предыдущие исследования показывают, что люди, которым необходимо ухаживать за другим членом семьи, пытаются решить эту ситуацию, изменив статус своей занятости. Обычно работники выбирают такую форму занятости или рабочей нагрузки, которая может сочетаться с обязанностями по уходу (самозанятость, случайная работа, гибкий рабочий график или посменная работа, согласование рабочего графика с работой другого члена семьи или человека, с которым делятся обязанности по уходу). С другой стороны, неспособность найти такую работу, которая могла бы сочетаться с обязанностями по уходу, является наиболее часто упоминаемой причиной безработицы.

Чаще всего эти проблемы затрагивают женщин, ведь именно они в основном заботятся о своих близких. Как поясняет представитель Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс,

в Европе это часто называют "бременем заботливой дочери" или "наказанием хорошей дочери".

Часто, становясь опекуном близкого человека, женщины меняют свой статус занятости или покидают рынок труда, куда затем трудно вернуться, поэтому женщины вынуждены переключаться на временную работу. Таким образом, введение отпуска по уходу для опекунов в Латвии могло бы стать одним из способов решения этой проблемы, одновременно способствуя достижению баланса на рынке труда как для мужчин, так и для женщин.

Статья подготовлена на основании мнений, прозвучавших в ходе цикла дискуссий #dzīvolīdzsvarā "Возможность кратковременного ухода или поддержки близких – что необходимо знать об отпуске по уходу для опекуна?" Министерства благосостояния и социальных партнеров – "Конфедерации работодателей Латвии" и "Конфедерации свободных профсоюзов Латвии". В дискуссии приняли участие эксперты Петерис Лейшкалнс, Лаура Кершуле, Нормундс Ниедолс, Анна Жабицка и Элина Клявиня. Дискуссию можно посмотреть на страницах Министерства благосостояния и портала TVNET в Facebook.