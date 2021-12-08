17% латвийцев планируют установку солнечных панелей

В свою очередь, 2 % опрошенных указали, что уже установили солнечные панели в своей недвижимости.

Чаще всего вопрос установки солнечных панелей для самостоятельной выработки электроэнергии рассматривают самозанятые лица, проживающие в сельской местности и в окрестностях Риги.

Отвечая на вопрос о мотивации для такого шага, большинство респондентов (61 %) признали, что их мотивирует возможность сэкономить в долгосрочной перспективе, а каждый второй (50 %) заявил, что тем самым хочет защитить себя от незапланированных скачков цен на электроэнергию на свободном рынке. 37 % опрошенных установить солнечный микрогенератор мотивирует забота об окружающей среде, а 17 % признали, что рассматривают такую возможность, чтобы идти в ногу со временем.

"Данные опроса отражают настроенность общества в отношении использования новых способов электроснабжения. Ускорение процесса продвижения зеленого курса по всему миру создало как новые возможности, так и трудности. С учетом стремительного роста цен на энергоресурсы закономерно, что сильным мотиватором начала выработки электроэнергии для собственного потребления является и желание сэкономить. Наша задача – подготовить электросеть к двунаправленному потоку энергии и планировать будущие мощности, чтобы иметь возможность обеспечивать клиентам услуги в соответствии с новыми привычками потребления и выработки электроэнергии", - поясняет председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс.