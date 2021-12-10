В Латвии подтвержден первый случай гриппа в сезоне

Количество зарегистрированных случаев острых инфекций верхних дыхательных путей за последнюю неделю значительно снизилось - с 1754 случая на 100 000 жителей за неделю с 22 по 28 ноября до 1270,3 случая на 100 000 жителей на прошлой неделе. Больше всего ОРВИ болели дети до 14 лет в Лиепае, Гулбене и Даугавпилсе.

Число больных пневмонией в амбулаторных условиях также снизилось с 42,4 до 31,2 на 100 000 населения на прошлой неделе.