По всей Латвии не хватает молодых гинекологов

"И у нас, и по всей стране не хватает молодых гинекологов. Общество стареет, и медики стареют. Новые специалисты не идут к нам, они выбирают частный сектор, выбирают университетские больницы. Мы думаем о том, как решать этот вопрос", - подчеркивает Шерна.

Она говорит, что у больницы хорошие отношения с самоуправлением Мадоны, которое уже оказывает поддержку молодым специалистам, платит стипендии резидентам, обеспечивает молодых специалистов жильем, а их детей - местом в детском саду.

Шерна рассказывает, что больница получает поддержку от самоуправления для проведения вакцинации пожилых людей по месту их жительства. Самоуправление выделило больнице транспорт и шофера.

Также самоуправление помогает решать вопросы социального характера, так как эти проблемы все больше входят в жизнь больницы. "С учетом того, что в больнице нет отделения Covid-19, мы принимаем других пациентов - не только из Мадонского края, но из Риги. Часто пациенты прибывают без одежды, документов, поэтому выписывая их, приходится искать им одежду", - рассказывает Шерна о повседневной жизни больницы.