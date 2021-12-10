По всей Латвии не хватает молодых гинекологов
Региональные больницы должны искать решения для привлечения молодых гинекологов, заявила председатель правления Мадонской больницы Лига Шерна.
Региональные больницы должны искать решения для привлечения молодых гинекологов, заявила председатель правления Мадонской больницы Лига Шерна.
"И у нас, и по всей стране не хватает молодых гинекологов. Общество стареет, и медики стареют. Новые специалисты не идут к нам, они выбирают частный сектор, выбирают университетские больницы. Мы думаем о том, как решать этот вопрос", - подчеркивает Шерна.
Она говорит, что у больницы хорошие отношения с самоуправлением Мадоны, которое уже оказывает поддержку молодым специалистам, платит стипендии резидентам, обеспечивает молодых специалистов жильем, а их детей - местом в детском саду.
Шерна рассказывает, что больница получает поддержку от самоуправления для проведения вакцинации пожилых людей по месту их жительства. Самоуправление выделило больнице транспорт и шофера.
Также самоуправление помогает решать вопросы социального характера, так как эти проблемы все больше входят в жизнь больницы. "С учетом того, что в больнице нет отделения Covid-19, мы принимаем других пациентов - не только из Мадонского края, но из Риги. Часто пациенты прибывают без одежды, документов, поэтому выписывая их, приходится искать им одежду", - рассказывает Шерна о повседневной жизни больницы.
Она поясняет, что с такими проблемами сталкиваются одинокие люди, которые живут без родственников.